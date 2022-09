Bojim se, da je prepozno. Putinova Rusija se je lotila vojne, ki je bila izgubljena že pred začetkom. Že Napoleon je zamujal za zgodovino, ko je mislil, da se ozemlja zavzemajo z vojsko. Kapital zavzema trge in potrošnike. Vojna je samo ena izmed sredstev za business as usual. Putin je zamudil za več kot 200 let. Za globalni trg pa je Rusija izziv, ker ji vladajo domači »oligarhi«, ne oligarhija globalnih korporacij. Putinova »posebna operacija« je priložnost, da si globalni oligarhi, ko se bo omenjena vojna končala, razdelijo bogastvo od Kaspijskega in Črnega morja do Arktike, od Baltika do Beringove ožine. Medtem se je EU popolnoma podredila strategiji ZDA in se obsodila na pasivno vlogo v vojni, ki je povsem v nasprotju s strateškimi interesi Evrope in Evropejcev in onemogoča reševanje dejanskih problemov človeštva, predvsem odpravljanje okoljske krize. Soglašam s tistimi, ki se bojijo, da se je EU obsodila na zaton in morda tudi na razpad. x Mladina