Informaciji, ki nam jo je posredovala Vanja Brkić, skorajda ni mogoče verjeti. Železniška postaja je ponos vsakega mesta, ki mu je mar lastne preteklosti. Ljubljanska železniška postaja je bila dokončana 18. aprila 1848. Je ena izmed prvih v Evropi. Najstarejša železniška postaja na svetu je bila zgrajena leta 1836 v Liverpoolu, najstarejša železniška postaja na svetu, ki je ohranjena in je v funkciji, je v Leipzigu, zgrajena pa je bila leta 1844, samo štiri leta pred ljubljansko. In če pogledamo v našo sosesko, so navedena mesta dobila železniško postajo: Dunaj leta 1838, Gradec leta 1847, Trst leta 1857, Celovec leta 1863 in Reka leta 1873. Železniško postajo v mestu Lille, kjer se je ob obisku naših arhitektov rodila ideja o ljubljanski Emoniki, so pričeli graditi leta 1869. Vhodna fasada postaje Lille Flanders je prenešena iz Pariza, kjer so leta 1860 demontirali staro severno železniško postajo (Gare du Nord) in jo leta 1869 ponovno sestavili v okras mesta Lille.

Ljubljanska železniška postaja mora ostati v funkciji kot vhod v nadgrajeno železniško postajo. Izguba aktivne funkcije postaje, ki jo je obnovil leta 1980 arhitekt Marko Mušič, bi bila nepopravljiva škoda. Ne uničujte naše kulturne dediščine, ponosa našega mesta!

O bodočnosti zaščitene zgradbe bi moralo odločati ministrstvo za kulturo RS ter Zavod za varstvo kulturne dediščine. Nikakor pa ne ljubljanski mestni svetniki, ki po dosedanji praksi ne odločajo po svoji vesti.

Peter Kerševan, u. d. i. a., Ljubljana

Milan Kovač, u. d. i. a., Ljubljana