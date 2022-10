Z gradnjo Severnih vrat, ki zajema tri stolpiče nasproti kranjske porodnišnice, bi javna zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske (OZG) in Gorenjske lekarne, ki se soočata z veliko prostorsko stisko, pridobila nujne dodatne prostore za kakovostno delo. Znesek, ki bi ga morala zagotoviti mestna občina in OZG, zasebni partner SGP Graditelj po novem ocenjuje na skoraj sedem milijonov evrov brez davka na dodano vrednost, medtem ko je predinvesticijska ocena projekta marca lani znašala nekaj več kot pet milijonov evrov brez davka na dodano vrednost.

»Mestna občina bi morala zagotoviti še sredstva za eno od prvih treh etaž v stolpiču B, ki bi bile prav tako v celoti namenjene zdravstveni dejavnosti. Gorenjske lekarne bi pridobile približno tisoč kvadratnih metrov poslovnih prostorov in sedem parkirnih mest v garaži, pri čemer bi navedene prostore vzeli v dolgoročni najem,« so pojasnili v kabinetu kranjskega župana Matjaža Rakovca. Ko bo projektna dokumentacija prijavljena, bodo na občini investicijo prijavili na enega od razpisov ministrstva za zdravje za sofinanciranje. Zaradi možnosti vnovične podražitve projekta zaradi nestabilnih cenovnih razmer na trgu v kabinetu župana menijo, da bi bilo smiselno, da bi se vsebina pogodbe oblikovala na način, ki vsebuje orodje za indeksacijo ponudbene cene, ki bi odražala podražitve oziroma pocenitve stroškov dela, transporta, materialov in surovin ter energentov.

Potrebujejo še sedem družinskih zdravnikov

V primeru nadaljevanja in uspešnega zaključka postopka javno-zasebnega partnerstva bi OZG pridobil približno 2550 kvadratnih metrov bruto površin poslovnih prostorov v stolpiču A in 35 parkirnih mest v garaži po stroškovni ceni. Na občini so pojasnili, da terminski plan za začetek gradnje Severnih vrat v tem trenutku še ni pripravljen: »Najprej sta na vrsti poziv k oddaji končne zavezujoče ponudbe in sklenitev koncesijske pogodbe, nato projektiranje objekta in pridobitev gradbenega dovoljenja ter zatem gradnja.«

Ob prostorski stiski v zdravstvu se v občini soočajo tudi s kadrovskim primanjkljajem. Po informacijah Zdravstvenega doma Kranj bi za pokritje potreb zdravstvene oskrbe v občini potrebovali še dodatnih sedem zdravnikov splošne medicine. Zaradi pomanjkanja zdravnikov ta čas ne morejo opravljati ambulante splošne medicine v Domu upokojencev Kranj. Z namenom, da bi zagotovili izvajanje programa v obsegu, ki ga določa pogodba Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, in stanovalcem doma omogočili ustrezno zdravstveno oskrbo, je mestni svet v sredo sprejel odlok o podelitvi koncesije, na podlagi katerega bo objavljen javni razpis. Vsa potrebna soglasja za podelitev koncesije je občina že pridobila. Če bo javni razpis uspel, bi lahko v Domu upokojencev Kranj zdravnika za izvajanje splošne ambulante v predvidenem obsegu dobili že v decembru.