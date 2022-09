»Rezultati referendumov so dobro znani in prepričan sem, da bo zvezna skupščina podprla štiri nove subjekte Rusije, ker je to volja milijonov ljudi,« je uvodoma dejal Putin. Rezultate referendumov je označil za »naravno in neodtujljivo pravico« prebivalcev, ki je zapisana tudi v Ustanovni listini Združenih narodov.

»Ukrajinske oblasti bi morale ta izraz volje ljudstva sprejeti z velikim spoštovanjem. To je edina pot do miru,« je poudaril in ponovil, da bo Rusija svojo deželo zaščitila z vsemi sredstvi, ki jih ima, da bi »njenemu ljudstvu zagotovila varno življenje«. Ukrajino je nato pozval, naj nemudoma ustavi vojaške operacije in se usede za pogajalsko mizo.

Prav tako je ponovil obtožbe, da si Zahod vse od razpada Sovjetske zveze prizadeva Rusijo spraviti na kolena. »Ne želijo nas videti kot svobodno družbo. Želijo nas videti kot sužnje, zato tudi vodijo hibridno vojno proti nam,« je v svojem govoru pojasnil ruski predsednik in dodal, da si Zahod želi prevzeti Rusijo s svojimi valutami in tehnološkim razvojem.

Po priključitvi štirih regij si bo po njegovih besedah Rusija prizadevala obnoviti porušena mesta in vasi ter razviti tamkajšnjo infrastrukturo, zdravstvene institucije in šole, pri čemer pa ni omenil, da je to infrastrukturo uničila ravno Rusija.

Putin je nato postavil na glavo trditve številnih svetovnih voditeljev, ki so nedavno dejali, da je invazija na Ukrajino ključno vplivala na cene energentov. »Rusija ni izvor energetskih težav Evrope,« je dejal in pojasnil, da je energetska kriza posledica »večletnih napačnih politik«, ki so se odvijale že veliko pred vojno v Ukrajini.

Putinovo današnje priznanje priključitve okupiranih ukrajinskih regij Lugansk, Doneck, Zaporižija in Herson prihaja po tem, ko so tamkajšnje proruske oblasti v preteklem tednu izvedle referendume, na katerih se je po njihovih navedbah prebivalstvo z veliko večino odločilo za priključitev k Rusiji.

Po preštetju vseh glasovnic naj bi v Donecku za priključitev Rusiji glasovalo 99,2 odstotka volivcev, v Lugansku več kot 98 odstotkov, v Zaporožju več kot 93 odstotkov, v Hersonu pa nekaj več kot 87 odstotkov.

Ukrajina in zahodne države so medtem referendume obsodile in jih označile za nezakonite ter poudarile, da priključitve teh ozemelj Rusiji ne bodo priznale. Rusija si je sicer že leta 2014 priključila ukrajinski polotok Krim, česar mednarodna skupnost prav tako ne priznava.

EU zavrnila nezakonito priključitev ukrajinskega ozemlja k Rusiji Voditelji Evropske unije so danes kmalu po tem, ko je ruski predsednik Vladimir Putin podpisal dokumente o priključitvi ukrajinskih regij Doneck, Lugansk, Zaporožje in Herson, obljubili, da ne bodo nikoli priznali nezakonite ruske priključitve. Kremelj so ponovno obtožili, da ogroža svetovno varnost in namerno spodkopava mednarodni red. STA