Po navedbah norveškega ministrstva za pravosodje se je zaradi mobilizacije, ki jo je zaradi vojne v Ukrajini ukazal ruski predsednik Vladimir Putin, povečalo tveganje nezakonitih prehodov meje. Na območju ob meji naj bi zato danes med drugim namestili policijski helikopter za nadzor morebitnih ilegalnih migracij.

Norveška, ki ni članica Evropske unije, je pa članica schengenskega območja, meji na Rusijo na skrajnem severu, državi imata okoli 196 kilometrov kopenske meje. Edini uradni mejni prehod med državama je Storskog, ki je trenutno tudi edini kopenski mejni prehod, preko katerega lahko ruski turisti še pridejo v Evropo. Norveška ministrica za pravosodje Emilie Enger Mehl je sicer opozorila, da bi se razmere lahko kmalu zaostrile. »Če bo treba, bomo mejo zaprli,« je dejala.

Sosednja Finska je svojo 1340 kilometrov dolgo mejo z Rusijo za ruske turiste zaprla opolnoči, potem ko so prejšnji teden na njej beležili povišano število nezakonitih migracij. Številni Rusi so namreč zapustili domovino, da bi se izognili delni mobilizaciji.

Na posnetkih finske televizije YLE je videti sedem avtomobilov in navdušenega mladega moškega na kolesu, ki jim je uspelo prečkati mejo, preden so se na mejnem prehodu Vaalimaa spustile zapornice. Gre za zgodovinski trenutek za Finsko, ki ima z vzhodno sosedo dolgo zgodovino zapletenih odnosov.

Finsko-ruska meja, najdaljša meja kake članice EU z Rusijo, sicer ostaja odprta za nekatere izjeme, kot so obiski ožjih družinskih članov in dostop do zdravstvenih storitev. Mejo med državama lahko še naprej prečkajo tudi tisti Rusi, ki na Finskem delajo ali se izobražujejo.

Ostale države članice unije, ki mejijo na Rusijo – Litva, Latvija, Estonija in Poljska – so svoje meje za ruske državljane s turističnimi vizumi zaprle 19. septembra.