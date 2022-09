Na tirih bo odslej vozilo 21 enopodnih električnih vlakov flirt, 10 dvopodnih električnih vlakov kiss ter 21 enopodnih dizelskih vlakov flirt, so sporočili iz Slovenskih železnic (SŽ).

Novi vlaki potnikom po zagotovilih SŽ nudijo več udobja in funkcionalnosti. »Gre za sodobne in prostorne vlake, ki omogočajo enostavnejši vstop in izstop tudi gibalno oviranim osebam - vsi vlaki imajo izvlečno stopnico in dodatno mobilno klančino za invalidski voziček,« so zapisali in dodali, da imajo nove garniture tudi hitrejše pospeševanje in lahko dosegajo potovalne hitrosti do 160 kilometrov na uro.

Na voljo je sodoben potniški informacijski sistem, ki je prilagojen tudi slepim in slabovidnim ter gluhim in naglušnim potnikom. Sedeži so opremljeni z vtičnicami za polnjenje elektronskih naprav, na voljo je brezplačen wi-fi ipd.

Sodobni vlaki nudijo tudi več prostora za prevoz koles, imajo velika panoramska okna, prostorne toaletne prostore, prilagojene gibalno oviranim osebam s previjalno mizo za otroke, so še našteli. Pomemben je tudi okoljevarstven vidik, saj so ti vlaki tudi energetsko varčni.

»Železniški prevoz je varen in trajnosten način prevoza, zato me veseli, da kot prevoznik dvigujemo kvaliteto prevoza tudi s številnimi novimi sodobnimi vlaki. Število potnikov na vlakih se povečuje tako v notranjem kot tudi v mednarodnem prometu,« je izpostavila direktorica SŽ-Potniški promet Darja Kocjan.

»Trajnostna mobilnost je povezana s kakovostjo. To je osnova, da lahko potnike še v večjem številu privabimo na javni potniški promet. Na tirih imamo sedaj 52 novih potniških garnitur, te dni pa se končuje razpis za novih 20. Do konca leta 2024 bomo imeli 72 novih potniških garnitur,« pa je ob prevzemu še zadnjega od prvih 52 novih vlakov dejal Mes.

Kot je dodal, storitve prevoza potnikov po železnici nadgrajujejo v celovito prevozno storitev Od doma do cilja, kot so sistemi parkiraj in se pelji s SŽ. Na večjih železniških postajah je potnikom že na voljo tudi možnost izposoje koles, uporabe kolesarnic in parkirišč za kolesa, je spomnil.

Mes je pozdravil tudi ukrepe države, kot je integrirani javni potniški promet z ugodnimi cenami vozovnic za potnike ter številne naložbe države v javno železniško infrastrukturo, ki bodo po njegovem mnenju znatno prispevale k boljši kakovosti železniškega potniškega prometa.

Kocjanova je dodala, da si kot prevoznik želijo vlaganj, nadgradenj, dvotirnosti in elektrifikacije regionalnih prog, ki dajejo potencial za razvoj in širitev ponudbe javnega potniškega prometa.