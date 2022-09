Državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Simon Maljevac je spomnil, da so družine lahko zelo različne. Nekatere so enostarševske, v drugih otroke vzgajajo stari starši, ponekod pa so partnerji istospolni. A to po njegovem opozorilu ne pomeni, da si nekateri zaslužijo drugačne pravice kot pa drugi. Kot je izpostavil, predlog odpravlja neustavno stanje ter diskriminacijo in neenakost istospolnih.

S predlogom nihče ničesar ne izgublja, lahko pa bodo nekateri veliko pridobili, tako da je po več kot 20 letih diskusij zdaj čas, da to poglavje zapremo, je pozval.

Poslanski skupini SDS in NSi sta bili v predstavitvi stališč kritični do predloga. Do zdaj so imeli istospolni pari enake pravice razen posvojitve in oploditve z biomedicinsko pomočjo, so povedali v SDS. Ustavno sodišče je z julija objavljeno odločbo, po kateri je prepoved skupne posvojitve za istospolna partnerja v formalni partnerski zvezi v neskladju s prepovedjo diskriminacije, odločilo o nečem, o čemer ni bilo vprašano, so ocenili. Predloga ne podpirajo, prav tako odločno zavračajo uvajanje teorije spola v vrtce in šole, kar predlog po njihovem mnenju prinaša.

Po besedah NSi pa ni razumljivo, kako ima lahko zveza med moškim in žensko enak pomen kot zveza med istospolnima osebama. Zveza med moškim in žensko je po njihovih besedah zveza, iz katere po naravi izhaja novo otroško življenje, medtem ko pri zvezi istospolnih ni tako. Še tako dobra mama ne more nadomestiti očeta in še tako dober oče ne more nadomestiti mame, so prepričani.

V poslanskih skupinah koalicijskih strank so medtem poudarili nujnost odprave diskriminacije istospolnih parov. Predlog sledi dvema ustavnima odločbama, ki je de facto že izenačilo zakonsko zvezo raznospolnih in partnersko zvezo istospolnih, so pojasnili v SD. Kot so spomnili, istospolni lahko že danes kandidirajo za posvojitev v več kot desetih državah članicah EU, pa iz nobene ne poročajo o tem, da bi se zaščita otrok zmanjšala.

Ustavno sodišče je odločilo zgolj to, da imajo istospolni pari pravico in možnost sodelovati v postopkih posvojitve, medtem ko bodo o dejanski posvojitvi v nadaljevanju razpravljali centri za socialno delo in sodišča, so izpostavili v Levici. Spomnili so na navedbe ustavne sodnice Katje Šugman Stubbs, da julija objavljena odločitev ustavnega sodišča ničesar ne odvzema tistim, ki že živijo v zakonskih zvezah ali družinah. Ne izključuje pa več tistih, ki si prav tako želijo živeti v zakonski zvezi in posvojiti otroka, pa jim je bilo to do zdaj onemogočeno zaradi osebne okoliščine.

V Svobodi so dodatno pojasnili, da bo najprimernejšega posvojitelja izbral center za socialno delo, končno odločitev pa bo podalo sodišče. Sicer pa bodo po njihovih navedbah raznospolni partnerji ohranili vse svoje pravice, le istospolni pari, ki do zdaj niso mogli skupaj posvojiti otroka, bodo to zdaj lahko storili. Bistvo ustavne odločitve ni tehtanje koristi in škode, ampak v izkoreninjenju diskriminacije istospolnih, so povzeli.

DZ nadaljuje sejo s splošno poslansko razpravo, o predlogu pa bodo glasovali v torek v okviru glasovanj.