Bolsonaro, ki v anketah zaostaja za Lulo, je tega obtožil, da je »lažnivec, bivši zapornik in izdajalec«.

Lula, ki je državo vodil med letoma 2003 in 2010 in si sedaj želi zmage v prvem krogu, mu ni ostal dolžan. Obtožil ga je, da ves čas nesramno laže in da ga zato ljudje ne bodo znova izvolili.

Rekel mu je, naj se pogleda v ogledalo, če želi videti korupcijo, zaradi katere je bil sicer sam v zaporu, nato pa so lani obsodbo zaradi pristranskosti sodnika razveljavili. Bolsonara je spomnil na obtožbe o podkupovanju njegovega sina in senatorja Flavia.

Mestoma je bila njuna razprava na TV Globo – v kateri je sicer sodelovalo tudi pet drugih kandidatov, ki v anketah močno zaostajajo – tako burna, da ju je moral moderator miriti. Debata na tej najbolj gledani televiziji v državi je bila sicer zadnja priložnost, da glavna kandidata prepričata še neodločene volivce.

Lula je obljubil, da bo v primeru izvolitve zmanjšal nezakonito rudarjenje v amazonskem pragozdu in da bo umaknil 100 let tajnosti, ki jo je Bolsonaro razglasil za pogajanja svojega ministrstva za zdravje o cepivih proti covidu-19. Bolsonara, ki je na položaju od leta 2018, je sicer mednarodna skupnost med drugim močno kritizirala prav zaradi slabega upravljanja pandemije covida-19 in uničevanja amazonskega pragozda.

V četrtek objavljena anketa inštituta Datafolha je pokazala, da Lula pred Bolsonarom vodi 14-odstotnih točk, vendar mu s 48-odsotno podporo še ni zagotovljena zmaga v prvem krogu volitev. Inštitut bo zadnjo anketo objavil v soboto, na predvečer volitev.