»Putin je v pogovoru podal oceno sabotaže, pravzaprav dejanja mednarodnega terorizma na plinovodih Severni tok 1 in 2,« so sporočili iz Kremlja. Da gre na plinovodih za teroristično dejanje, je pred tem opozoril tudi tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Plinovoda Severni tok 1 in 2 sta v zadnjih mesecih v središču geopolitičnih napetosti, saj je Rusija – domnevno iz maščevanja zaradi sankcij Zahoda po invaziji na Ukrajino – zmanjšala oziroma celo prekinila dobavo plina v Evropo.

Mnogi na Zahodu so po eksplozijah na plinovodih v začetku tedna s prstom pokazali na Rusijo, Kremelj pa je obtožbe na račun vpletenosti v uhajanje plina nemudoma zavrnil kot »neumne in absurdne«. Na zahtevo Rusije se bo danes na to temo sestal Varnostni svet Združenih narodov.

Ruske oblasti so kot glavnega osumljenca sabotaže plinovodov izpostavile ZDA. »Očitno je, da imajo od eksplozij na plinovodu največjo korist ZDA,« je danes na srečanju z vodji obveščevalnih služb članic Skupnosti neodvisnih držav, ohlapni zvezi nekdanjih sovjetskih držav, dejal sekretar ruskega varnostnega sveta Nikolaj Patrušev.

Hkrati je Zahod obtožil, da je takoj po razkritju uhajanja plina začel kampanjo proti Rusiji. Meni, da bi bilo treba poglobiti sodelovanje obveščevalnih služb članic ter razkriti »naročnike in sostorilce zločina«.

Erdogan je medtem ruskega predsednika v četrtkovem pogovoru pozval k zmanjšanju napetosti v Ukrajini. Konkretne korake od Moskve pričakuje predvsem v zvezi z vprašanjem priključitve štirih ukrajinskih regij k Rusiji, je v četrtek sporočilo turško ministrstvo za komunikacije.

Proruske oblasti v okupiranih ukrajinskih regijah Lugansk, Doneck, Zaporožje in Herson so v preteklem tednu izvedle referendume, na katerih se je po njihovih navedbah prebivalstvo z veliko večino odločilo za priključitev k Rusiji. Že danes bo Putin na slovesnosti v Kremlju podpisal dokumente o njihovi priključitvi.

Ukrajina in Zahod sta referendume označila za neveljavne in nelegalne, referendume je kritiziral tudi Erdogan.