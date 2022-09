Do jutra bo dež v večjem delu Slovenije ponehal, predvsem na vzhodu se bo delno zjasnilo. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, na Primorskem do 15 stopinj Celzija. V soboto bo na vzhodu povečini sončno. Drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bo občasno še rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 22 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes popoldne in v noči na soboto bodo znova možni krajevni nalivi.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek bo povečini sončno in čez dan toplo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megla.

Vremenska slika: Ciklonsko območje nad severnim Sredozemljem se polni, nad našimi kraji pa se še zadržuje vremenska fronta. Z jugozahodnim vetrom v višinah k nam doteka razmeroma topel in zelo vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami, ki jih bo več zahodno in južno od nas. V bližini morja bodo tudi nevihte z nalivi. Ob severnem Jadranu bo pihal okrepljen jugo. V soboto se bo v krajih severno in vzhodno od nas delno zjasnilo. Več oblačnosti bo ostalo v alpskem svetu Furlanije-Julijske krajine ter v Gorskem Kotarju, kjer bo občasno še deževalo. Pihal bo jugozahodni veter.

Biovreme: Danes bo vremensko obremenitev občutilo veliko ljudi. Pojavljala se bo v obliki slabega počutja, povečanega notranjega nemira, razdražljivosti, motenj v spanju, utrujenosti in potrtosti. V soboto bo vremenska obremenitev popustila.