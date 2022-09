Ostal brez sladic

Moški, ki je prestajal vikend zapor (čez teden je bil doma in je hodil v službo, za vikend pa se je zglasil na Dobu), si je zaželel obiskati nekajdnevni slaščičarski sejem v Amsterdamu. Tja bi odšel na službeno, ne zasebno pot. Ker ga je kazen pri tem ovirala, je za dovoljenje prosil prvič decembra lani, drugič pa maja letos. Obakrat tako upravo zapora kot pristojno sodišče. Napaka! Kot je poročal Žurnal, je sodišče odločilo, da je za tako dovoljenje pristojna uporava za prestajanje kazni. No, direktor zapora pa je odločil, da je za tako dovoljenje pristojno sodišče. O vsem skupaj so morali odločati ustavni sodniki! Ti so odločili, da je za dovoljenje pristojno sodišče. No, vmes je bilo slaščičarskega sejma že zdavnaj konec. Obtoženi ga je gotovo zamudil, razen če so ga v vmesnem času že izpustili na prostost.

Zbirka prometnih znakov

Prejšnji teden smo se družno zgražali nad žensko v Velenju, ki je že zjutraj povsem pijana sedla za volan in v šolo odpeljala otroka, nato pa se uspela še skregati s policistoma, ki sta jo po naključju ustavila. Ta teden poročamo o 33-letnici, ki se je v Novem mestu zaradi vožnje po napačni strani ceste zaletela v drug avto. Tudi ona je bila tako opita, da so ji vzeli vozniško dovoljenje. Vsaj malce pa je na smeh šlo policistom iz hrvaške Vitrovice, ki so v ponedeljek mrzlično iskali tatu prometnih znakov. V kraju jih je namreč v kratkem času izginilo kar šest. Prav daleč jim ni bilo treba iti – našli so jih na kupu, poleg njih pa kot kup nesreče sedečega, konkretno pijanega 35-letnika. Obkrožale so ga prazne stekleničke konjaka, pelinkovca, slivovke in energijskih pijač, ki so jih poleg znakov policisti zasegli. Na srečo ga tako opitega niso zalotili v avtu, vseeno pa mu zaradi kraje grozi do pet let zapora. Zakaj ga prometni znaki tako zelo navdušujejo, moški ni povedal.

Z ukradenim avtom v tuji hiši

Kdo si ti in kaj za vraga počneš v moji hiši, je skoraj gotovo pred nekaj dnevi Velenjčan pobaral neznanca, ki ga je našel v svoji hiši. Ko je zvečer prišel domov, ga je že najprej zmotil avto z avstrijsko registracijo, parkiran pred hišo, saj ni bil njegov. Še bolj presenečen je bil nad tujcem v črni jopici s kapuco, ki ga je našel v kleti sicer odklenjene hiše. Okoli 30 let star moški, ki je govoril angleško, a je bil v tistem trenutku bolj ali manj sramežljivo molčeč, se je hitro pobral od tam in na kraju celo pustil avto. Policija je ugotovila, da je bil ta ukraden v Avstriji.

Išče se napadalni los

Medtem ko se naši policisti, reševalci in gasilci ukvarjajo z napadi psov, konjev ali krav na ljudi, je v tujini malo drugače. V preteklosti smo pisali, kako se floridski možje postave na kače spravljajo kar lastnoročno – nekateri vendarle tudi s pištolo -, bližje nam, na severu Evrope, pa ljudem nevarnost predstavljajo več sto kilogramov težki losi. Na vzhodu Švedske je v sredo eden napadel in ranil žensko, ki je v gozdu sprehajala psa. Poškodovano so jo odpeljali v bolnico, a bo preživela. Imela je srečo, saj lahko los brez večjih težav človeka zbrca do smrti. Malo slabše se piše živali z ogromnimi lopatastimi rogovi, saj so za njo poslali lovce, ki imajo dovoljenje za odstrel. Los se je namreč prebil do gosto naseljenega območja. Na njegovo srečo so gozdni čuvaji doslej naleteli le na njegove miroljubne kolege, nanj pa še ne.

Načrtovali poboj cele družine

Z druge strani Atlantika prihaja grozljiva zgodba o paktu dveh najstnic iz Teksasa, od katerih je ena stara rosnih dvanajst let. Zaobljubili sta se, da bosta pobili celi družini z domačimi ljubljenčki vred. Zakaj sta stkali smrtonosni načrt, se ne ve. Ena ga je prejšnji teden že začela uresničevati, ko je v trebuh ustrelila svojega očeta, nato pa s pištolo v glavo skušala soditi še sebi. Oba naj bi še vedno ležala v bolnišnici. Drugo dekle so aretirali še preden bi uspela koga poškodovati. Po krvavem dejanju naj bi najstnici skupaj pobegnili na vzhod v Georgio. Ali sta se dekleti poznali tudi v resničnem življenju ali le prek spleta, policija ni razkrila.