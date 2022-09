Tridesetletna ženska se je – kot že tolikokrat prej – v četrtek znesla nad svojo mamo. »Žalila jo je, jo ustrahovala, brcala, lasala in udarjala po glavi,« so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Poškodovano in prestrašeno žrtev so odpeljali v bolnišnico, osumljenki pa izrekli ukrep prepovedi približevanja ter jo zaradi nasilja v družini ovadili na pristojno tožilstvo.

Policisti so namreč ugotovili, da se hči že več let fizično in psihično spravlja na mamo, ki v preteklosti nikoli ni poiskala pomoči.