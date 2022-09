Ian je ob jugozahodno obalo Floride iz Mehiškega zaliva udaril v sredo zvečer po srednjeevropskem času kot orkan četrte kategorije s hitrostjo vetra do 240 kilometrov na uro. Več težav kot veter pa je povzročila voda, ki jo je orkan prinesel s seboj v obliki valov plime in dežja.

Poplavne vode so ujele številne ljudi, ki niso sledili ukazu o evakuaciji, in obalna straža ter druge državne in lokalne reševalne ekipe so jih do četrtka zvečer s streh ali poplavljenih objektov in otokov rešile več sto.

Okrog 2,6 milijona ljudi je bilo do četrtka še vedno brez elektrike, voda je poplavila ceste in odnašala mostove vse tja do Orlanda in predsednik ZDA Joe Biden je opozoril, da bo verjetno veliko smrtnih žrtev. Veter in voda sta odnašala vse, kar je bilo zgrajeno iz lesa, evakuirani prebivalci pa so se vračali v poplavljene zidane hiše.

Najhuje je bilo prizadeto območje okrog mesta Fort Myers, kjer je po zrušitvi mostov voda otoka Sanibel in Pine odrezala od kopnega. Reševalci so potem s čolni in helikopterji pomagali ljudem, ki se niso evakuirali pred orkanom.

Biden je v Washingtonu ocenil, da bo Ian morda najbolj smrtonosen orkan v zgodovini Floride, DeSantis pa je uničenje na jugovzhodu države opisal kot dogodek, do kakršnega pride na vsakih 500 let.

Nacionalni center za orkane je za danes razglasil nevarnost orkana za celotno obalo Južne Karoline. Ian se je preko Floride pomaknil nad Atlantik, od tam pa zavil proti severu in nazaj proti obali, pri čemer se je iz oslabljene tropske nevihte spet okrepil v orkan prve kategorije s hitrostjo vetra 120 kilometrov na uro.

Orkan Ian je eden največjih v zgodovini ZDA, saj je širok 665 kilometrov - tako daleč od njegovega središča segajo nevihtni vetrovi in oblaki. Na Florido je prinesel valove plime, ponekod višje od pet metrov, ob obali Južne Karoline in Georgie pa pričakujejo do meter in pol visoke valove.

Tudi v Južni Karolini in Georgii se obetajo hude poplave, Ian pa bo na poti proti severu prinesel dež in veter vse do Nove Anglije. Že v torek je kot orkan tretje kategorije zavil nad Kubo, kjer je število smrtnih žrtev v četrtek uradno naraslo na tri.