Na upravi za zaščito in reševanje so zabeležili 39 dogodkov v 23 občinah. Zaradi razmočenega terena se je podrlo več dreves, sprožila pa sta se tudi dva zemeljska plazova. V ulici Ob Potoku v Novem mestu je strela udarila v drevo, ki se je podrlo in poškodovalo telefonski kabel. V občini Prebold v naselju Dolenja vas je reka Bolska prestopila bregove in ogrožala dve stanovanjski hiši.

Aktiviranih je bilo 31 prostovoljnih gasilskih enot in dve poklicni gasilski enoti. Gasilci so črpali vodo iz objektov, s protipoplavnimi vrečami ščitili objekte, prekopavali teren, čistili odtočne jaške meteorne vode, odstranjevali podrta drevesa in občanom dostavljali protipoplavne vreče. Pri odpravi posledic deževja so bile na terenu tudi druge službe, so še sporočili iz uprave.

Obilno deževje je težave povzročalo tudi v prometu. Zaradi poplav so popolne zapore na cestah Trojane - Izlake - Zagorje v Izlakah, Logatec - Žiri na Petkovcu, Podklanec - Ravne pri Žireh, Grgelj - Fara, Metlika - Božakovo v Rosalnicah, Vinica - Učakovci, Kot - Sodevci in Kot - Grgelj, Bizeljsko - Orešje pri mejnem prehodu Orešje in Imeno - meji prehod Imeno, poroča Prometno-informacijski center za državne ceste. Voznike opozarjajo, naj bodo vidni, prižgejo luči in upoštevajo varnostno razdaljo.