Po napovednih instituta Ifo, nam pozimi preti recesija. Kaj pričakovati, kako se pripraviti?

Gospodarska struktura v Nemčiji je vse bolj ogrožena – posledice so zaustavitve proizvodnje, izgube pri ustvarjanju vrednosti in selitev proizvodnje v tujino. Kar je še posebej dramatično, je, da ekstremna povišanja cen prizadenejo gospodarstvo v celoti in ogrožajo mednarodno konkurenčnost celotnih sektorjev nemškega gospodarstva, nenazadnje tudi preko dobavnih verig. Hitra širitev oskrbe z energijo in takojšnje olajšanje podjetij sta tako nujna. Hkrati bo pospešena širitev obnovljivih virov energije srednjeročno in dolgoročno okrepila nemško gospodarstvo, zato je ne smemo izgubiti izpred oči. Ključna naloga oblikovalcev politik v Nemčiji je sedaj čim hitreje ustvariti prave pogoje za prebroditev energetske krize, da se izognemo ​​trajni škodi gospodarski strukturi v Nemčiji.

Kakšno je aktualno dogajanje na nemškem trgu? Kaj menijo vaši člani?

Članska podjetja naše zbornice iz Nemčije poročajo o velikih izzivih – tako na sedežih njihovih podjetij v Nemčiji kot tudi drugod izven države: vrtoglave cene energije, visoka inflacija, motene dobavne verige zaradi pandemije Covida – če naštejem le nekatere. Kakorkoli že, pomembno je poudariti, da so nemška podjetja vzdržljiva in zelo se trudijo prebroditi dejansko krizo.

Kako uspešno poslovati na nemškem trgu v aktualnih razmerah?

Nemško gospodarstvo je na poti preobrazbe iz uporabe fosilnih goriv na obnovljive vire energije in postaja »zeleno« tudi v smislu krožnega gospodarstva. In ta pot je vsekakor poslovna priložnost za slovenske partnerje, da podpirajo z inovativnimi izdelki in procesi. Za inovativna in napredna slovenska podjetja je v Nemčiji ogromno priložnosti in široka paleta možnosti.

Junija letos je bil v Nemčiji sprejet Zakon o skrbnem pregledu v dobavnih verigah. Kakšne novosti prinaša? Kaj morajo vedeti slovenska podjetja?

Pomembno je, da se slovenski dobavitelji zgodaj pripravijo na zahteve, ki jih njihovim kupcem v Nemčiji nalaga zakonodaja. V celotni dobavni verigi je treba zagotoviti spoštovanje človekovih pravic in okoljskih standardov. Slovenski dobavitelj mora to potrditi kupcem v Nemčiji zase in tudi za svoje dobavitelje. Nemška partnerska podjetja pri tem zelo kolegialno podpirajo svoje dobavitelje.

Kaj pričakakujeta na področju zaposlovanja? Kje se bodo potrebe povečevale, kje bodo odpuščanja?

V Nemčiji je trg dela trden in izkazuje visoko stopnjo odpornosti tudi v trenutnih razmerah. Inštitut za raziskave zaposlovanja (IAB) trenutno predvideva, da na trgu dela v Nemčiji kljub napeti gospodarski situaciji do padca ne bo prišlo. Po napovedih IAB bo število delovno aktivnih letos celo za 560.000 višje kot leta 2021, v prihodnjem letu pa ekonomisti pričakujejo nadaljnjo rast za 220.000. Število brezposelnih naj bi se po drugi strani v letošnjem letu zmanjšalo za skupaj 200.000. Število delovno aktivnih bo naraslo na 34,5 milijona, pri čemer bo povečanje največje v storitvenem sektorju, izobraževanju in zdravstvu.