Prejšnji teden se je z jesenskim enakonočjem tudi uradno začela jesen in kot so poetično zapisali v Primorskih novicah »bodo poslej dnevi krajši, tema premaguje svetlobo. Naslednji obrat bo 21. decembra, ko bo najkrajši dan, do spomladanskega enakonočja, ko bo svetloba spet premagala temo, pa bo minilo še veliko časa.« Vmes pa nas čaka marsikaj. Za začetek vesoljni potop. Na spletnem mestu N1ifo.si so na medmrežju slučajno našli zapis meteorologa agencije za okolje Blaža Štera, ki je zapisal, da nas bo zalivalo kot še nikdar: »Tudi v tem tednu kaže, da bo padla večja količina dežja. Letošnji september bo med najbolj namočenimi od začetka meritev. Hiter preklop iz suše...« Jeseni se začne tudi kurilna sezona, ki bo sodeč po napovedih prav tako rekordna. Vsaj tako sklepajo v reviji Lady, kjer so v uvodu v anketo o prihajajoči ogrevalni sezoni zapisali, da so hladne noči, ki so rekordno zgodaj zajele naše kraje, nekatere že prisilile k ogrevanju prostorov, za nameček pa nas čaka tudi, kot napovedujejo, energetska kriza.

Povsem logično, da so se lotili zaslišati nekaj osebkov iz sveta slavnih, kako se bodo znašli v tej najavljeni energetski kataklizmi. Igralec Jernej Kuntner je eden izmed takšnih ljudi, vsaj tako se je pohvalil, ki se ne prepusti življenjski improvizaciji, tako da si je že pred leti organiziral nekaj alternativnih virov ogrevanja, računa pa tudi na pomoč od zgoraj. Živi namreč v Murglah, kjer se ogrevajo, vsaj tako se je vedno govorilo, kot je oznanil, z ruskim plinom in ne mestnim. Zato se mu je zdela logična poteza, da si nabavi klimatsko napravo z invertsko tehnologijo, ki je aktivna tudi do 15 stopinj pod lediščem, kot je opisal njene tehnične lastnosti. »Porablja sicer elektriko, ki pa naj bi jo imela Slovenija gleda na bogate vodne vire dovolj. Bog nam daj strokovnjakov, da bi to spravili v prakso. Imamo pa tudi kaminsko peč, ki je za nameček še lepa,« je svojo pripravljenost na morebitno rusko zimo opisal Kuntner. Tudi Božidar Wolfand – Wolf je omenil ime vsemogočnega, ker se ogreva na plin. Ali je ruski ali mestni sicer ne ve, ve pa, kot je zaskrbljeno povedal, »da samo bog ve, ali ga bo, kot pravi vlada po tako imenovani regularni ceni, dovolj. Ker pa ima stanovanje tudi dimnik, malo razmišljam o nakupu kamina ali manjše peči na drva, druga možnost so tudi peleti. To pa predvsem za vsak primer, če bi prišlo do redukcij plina, saj nikoli ne veš.«

Lovšin romana (še) ne piše

Veliko bolje kot poslušati zgodbe o mrzli prihodnosti je poslušati zgodbe o topli preteklosti, ki se jih je minuli teden nabralo kar nekaj. Blaž Švab, glasbena in televizijska velezvezda, je denimo za Svet 24 pripovedoval zgodbe iz otroštva in svojem odnosu do narodnih pesmi. »Moj star ata je sedel na klopi pred hišo in je vsako nedeljo igral frajtonar'co in zraven pel. Jaz pa z eno poklapano kitaro in kovancem, tolarjem takrat, zraven brenkal. Spomnim se, da sva se najprej naučila Na planin'cah sončece sije, na planin'cah sončece sije ... druga pa je bila Mi se imamo radi,« je radostno pripovedoval Blaž o slovenskih narodnih pesmih, ki so jim Modrijani spomladi posvetili poseben koncert.

Tudi Vilija Resnika je oni dan zaneslo daleč nazaj, osemdeseta in devetdeseta, ki so bila sodeč po njegovi osebni izpovedi en sam velik razvrat, ki se je sicer v milejši obliki zavlekel vse do danes. »Nikoli ne bom pozabil, kako so me enkrat dekleta zgrabila za hlače in me začela vleči z odra. Sem se kar ustrašil in se prijel za bobne, a so me vlekle naprej skupaj z njimi. Dobro, da so hitro prišli redarji, sicer bi vse letelo z odra. Ne moreš verjeti, da je nekdo v transu tako močan,« je dekliško super moč opisoval Resnik. Danes so stvari bolj umirjene, ker so dekleta postale ženske, a so kot kaže še vedno precej mladostniško navihane. »Pred dobrim mesecem je na nekem koncertu ženska na oder vrgla majico in na sebi je imela le še modrček. Sem ji vrnil majico, ker sem se bal, da bi se prehladila, pa mi jo je še trikrat vrgla nazaj. Malo je bilo čudno, ampak kapo dol, da se je lahko tako sprostila in uživala,« je razložil, kot vse kaže, še vedno nadvse zaželen glasbeni heroj.

Tudi Peter Lovšin, nekoč prva zvezda slovenskega punka, je jel pripovedovati o tem, kako med moškimi na odru in ženskami pod njim prihaja do različnih energij, ki jih je imenoval kar »bencin ali vsaj motorno olje za rokenrol«, kot je povedal za revijo Suzy. Kaj in kako je bilo, če je bilo kaj od vsega tega silnega rokenrol bencina, pa ni povedal, ker je to, kot je razložil, bolj stvar kakšnega avtobiografskega romana, ki ga še ni začel pisati in ga tudi ne načrtuje, čeprav je že dobil neke ponudbe.

Kataya razveseljuje sledilce

Slovenija bo od prejšnjega tedna naprej z gotovostjo lažje dihala, saj so iz javnega zavoda, ki domuje na Kolodvorski ulici 2, sporočili nadvse radostno vest, da je Radiotelevizija Slovenija potrdila slovensko udeležbo na Evroviziji prihodnje leto v Veliki Britaniji. »Evrovizija je v osnutku Programsko-poslovnega načrta in bo del programa v prihodnjem letu. Morebitnih predhodnih posameznih pogovorov ali razprav ne komentiramo,« so na dodatna vprašanja odgovorili radovednežem iz spletnega mesta žurnal24.si, ki jih je zanimalo, ali res drži, kar so zapisali na portalu eurovoix.com, da je RTV Slovenija razmišljala o tem, da bi odstopila od sodelovanja na Pesmi Evrovizije 2023. Kdo nas bo tam zastopal, bomo lahko spremljali v izboru za pesem Evrovizije. Z veliko gotovostjo pa tam ne bo nastopila Katja Ajster, sicer bolj znana pod umetniškim imenom Kataya. Na portalu metropolitan.si so jo predstavili, da jo nekateri poznajo po sinhronizaciji risank, drugi pa kot nekdanjo tekmovalko šova preobrazb Znan obraz ima svoj glas, ki svoje sledilce in oboževalce redno razveseljuje s seksi fotografijami. Prav za njih se je razgovorila na temo umetniških fotografij, ki jih objavlja na znameniti »slači« platformi only fans. Pred kratkim pa je fotografijo, ki je zapela za oči kolegiju Metropolitana, objavila tudi na za vse dostopnem instagramu, tako da so zapisali, da je »36-letna pevka z zadnjo fotografijo na instagramu pritegnila veliko pozornosti. Na njej pozira v usnjenem boleru in rdečih spodnjicah ter mrežastih nogavicah, a čeprav je v zadnjem letu dala glasbo na stranski tir, jo bomo zagotovo še slišali prepevati.«

Prav na temo deklet, ki sem pa tja tudi odvržejo kak bolero, spodnjice in nogavičke za only fans, je v reviji Jana razpredal najstniški idol Saša Petrović, za mladež znan kot Challe Salle, ki ga na družabnih omrežjih spremlja že več kot 300 tisoč sledilcev. Saša je poudaril, da ga žalosti, ko mu kakšno mlado dekle reče, da je njena vzornica Kim Kardashian, pri kateri je vse vizualno, kot se je izrazil, in nič ne dela. »Danes žal dekleta mislijo, da je dovolj, da so lepe in da bodo uspele v življenju. Poznam kar nekaj deklet moje generacije, ki se ukvarjajo s slačenjem na platformi only fans in jih ni niti malo sram. Zadnjič sem srečal neko sošolko, ki bo pustila službo, da se bo ukvarjala le z objavami fotografij na only fans, njenega moža pa to menda nič ne moti, ker ima profil odprt le za tuje države. Njen zaslužek naj bi bil res dober, vendar jaz tega nikoli ne bi delal,« je »slačidelo« komentiral najstniški idol Slovenije.