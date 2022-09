Na prvi od dveh pripravljalnih tekem z Madžarkami (druga bo jutri ob 17.30 v dvorani Stožice v Ljubljani) so Slovenke nastopile v oslabljeni zasedbi, saj sta zaradi poškodb manjkali levoroka ostrostrelka Ana Gros in vratarka Maja Vojnović. Grosova, članica madžarskega Györa, je že na ponedeljkovem uvodnem treningu začutila bolečino v zadnji stegenski mišici, natančnejši pregledi pa so pokazali, da 31-letna reprezentančna kapetanka v tem tednu ne bo mogla pomagati soigralkam in bo izpustila tudi jutrišnjo tekmo v Stožicah. Vojnovićeva, članica francoskega kluba Saint-Amand, si je na prvem treningu lažje poškodovala gleženj. Po nekaj dneh se je vrnila na treninge, preventivno je izpustila prvi obračun z Madžarkami, precej možnosti pa je za njen nastop na drugem v Ljubljani.

Zaradi njune odsotnosti je selektor Dragan Adžić priložnost namenil 19-letni desnokrilni igralki Emi Marković, novi članici Krima Mercatorja, ki je svoj debi v članski reprezentanci tako doživela sinoči v rojstnem mestu Celju. Črnogorski strateg se je odločil, da bo od 17 reprezentantk kot edini »tehnološki višek« na tribuni Zlatoroga pustil levokrilno rokometašico Emo Abino (Krim), na tem položaju pa sta prednost dobili Tamara Mavsar (Siofok, Madžarska) in Maja Svetik (Krim). Dvoboj reprezentanc, ki se bosta – če bosta seveda napredovali iz svojih skupin – pomerili v drugem delu novembrskega EP v Sloveniji (Madžarke igrajo v skupini A v Ljubljani proti Norveški, Hrvaški in Švici, Slovenke v B v Celju proti Danski, Švedski in Srbiji), so bolje začele gostiteljice (2:0), vendar se jim je že v drugi minuti nepričakovano in dolgotrajno ustavilo.

Madžarke izenačile zgolj pet sekund pred koncem

Adžićeve izbranke v grozno praznem Zlatorogu so padle v kar 18-minutni strelski post, med katerim niso dosegle niti enega gola iz igre. Stik s tekmicami, ki so nekajkrat imele že plus dva, so držale le po zaslugi treh zadetkov s črte sedmih metrov. A kasneje se je ustavilo tudi vzhodnim sosedam, ki po vodstvu z 9:7 do konca prvega polčasa osem minut niso spravile žoge v mrežo. Na nasprotni strani so Slovenke (skupaj deset minut izključitev, tekmice le dve) v tem času naredile delni izid 5:0 in odšle na odmor z rekordnimi tremi zadetki prednosti.

V drugem polčasu so imele ves čas od plus ena do plus tri, gostje so jih vztrajno lovile in jih tudi ulovile pri 17:17 v 49. minuti, nato pa povedle z 19:18. Gostiteljice so jim odgovorile na najboljši možni način: v manj kot treh minutah so dosegle tri gole zapored, minuto in deset sekund pred koncem pa so še vedno vodile z 22:20 in nasmihala se jim je zmaga. A Madžarke se niso predale, najprej so zadele na začetku zadnje minute, izenačujoči gol za remi pa je padel pet sekund pred zadnjim znakom sirene. Slovenija je nastopila v zasedbi Amra Pandžić (5 obramb), Branka Zec (4 obrambe), Ana Abina, Tija Gomilar-Zickero 2, Valentina Klemenčič 2, Barbara Lazović 2, Nataša Ljepoja, Ema Marković, Tamara Mavsar 5 (4), Erin Novak, Elizabeth Omoregie 1, Tjaša Stanko 5 (1), Maja Svetik 1, Alja Varagić, Nina Zulić 4, Nina Žabjek.

*** 11 sedemmetrovk je bilo dosojenih na tekmi Slovenija – Madžarska v Celju. Gostiteljice so jih imele pet in so vse izkoristile (Tamara Mavsar 4, Tjaša Stanko 1), gostje pa so od šestih najstrožjih kazni zgrešile eno. 8 slovenskih igralk od skupno 14 rokometašic v polju se je vpisalo med strelke proti Madžarkam.