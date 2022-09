Še preden se bo 20. novembra v Katarju začelo svetovno prvenstvo v nogometu, bodo v nedeljo, 9. oktobra, ob 12. uri v Frankfurtu izžrebali kvalifikacijske skupine za evropsko prvenstvo, ki ga bo leta 2024 gostila Nemčija. Slovenski navijači po uspešnem zaključku lige narodov, v katerem je reprezentanca obstala v drugem kakovostnem razredu, nestrpno pričakujejo žreb. Slovenija je zadnjič igrala na velikem tekmovanju leta 2010 na svetovnem prvenstvu v Južnoafriški republiki, nakar se ni uvrstila na šest velikih tekmovanj.

Po koncu lige narodov so določili jakostne bobne za žreb in Slovenija je v tretjem, v katerem so še Ukrajina, Islandija, Norveška, Irska, Albanija, Črna gora, Romunija, Švedska in Armenija, s katerimi se v kvalifikacijah ne more pomeriti. Razpored je takšen, da sta v prvem bobnu na papirju najlažja tekmeca Madžarska in Poljska, v drugem sta tudi velesili Francija in Avstrija, v četrtem močna Turčija, šele v petem pa vselej neugodni Slovaška in Severna Irska. Za Slovenijo bi bila tako najbolj neugodna skupina Nizozemska ali Španija iz prvega bobna, Anglija ali Francija iz drugega, Turčija iz četrtega ter Slovaška ali Severna Irska iz petega.

Evropska nogometna zveza (Uefa) ima 55 članic, v kvalifikacijah jih bo sodelovalo 53. Nemčija je na prvenstvo uvrščena neposredno kot gostiteljica tekmovanja, Rusija zaradi vojaške agresije v Ukrajini nima pravice nastopa. Žreb bo reprezentance razdelil v deset kvalifikacijskih skupin, sedem s po petimi in tri s po šestimi ekipami. Na evropsko prvenstvo vodita prvi dve mesti v skupini. Trije udeleženci bodo znani po dodatnih kvalifikacijah, v katerih bodo igrale najboljše reprezentance iz lige narodov, ki si nastopa ne bodo zagotovile z uvrstitvijo na eno izmed prvih dveh mest v skupini. Slovenija je na končni lestvici lige narodov na 25. mestu, kar ji daje velike možnosti, da igra v dodatnih kvalifikacijah, če si uvrstitve ne bo zagotovila neposredno. Kvalifikacijske tekme po skupinah bodo marca, junija, septembra, oktobra in novembra prihodnje leto, trije turnirji dodatnih kvalifikacij pa marca 2024.

Bobni za žreb kvalifikacijskih skupin za evropsko prvenstvo v nogometu, boben 1: Nizozemska, Hrvaška, Španija, Italija, Danska, Portugalska, Belgija, Madžarska, Švica, Poljska, boben 2: Francija, Avstrija, Češka, Anglija, Wales, Izrael, BiH, Srbija, Škotska, Finska, boben 3: Ukrajina, Islandija, Norveška, Slovenija, Irska, Albanija, Črna gora, Romunija, Švedska, Armenija, boben 4: Gruzija, Grčija, Turčija, Kazahstan, Luksemburg, Azerbajdžan, Kosovo, Bolgarija, Ferski otoki, S. Makedonija, boben 5: Slovaška, S. Irska, Ciper, Belorusija, Litva, Gibraltar, Estonija, Latvija, Moldavija, Malta, boben 6: Andora, San Marino, Liechtenstein.