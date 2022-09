Evropski parlament se bo zavzel za ustavitev pristopnih pogajanj Evropske unije s Srbijo, dokler uradni Beograd ne uvede sankcij proti Rusiji in doseže znatnega napredka v reformah za utrjevanje demokracije in vladavine prava. Tako piše v osnutku poročila, ki ga bo sredi prihodnjega meseca potrjeval zunanjepolitični odbor evropskega parlamenta, je poročala srbska državna televizija, ki je dobila vpogled v dokument. Tak korak so potrdili tudi v politični skupini socialistov in demokratov, ko so na twitterju zapisali, da »EU ne more nadaljevati pristopnih pogovorov s Srbijo, če se ne bo uskladila z evropskimi sankcijami. To bomo zapisali v prihajajočem poročilu parlamenta o širitvenem procesu.« Besedilo poročila pripravlja Tonino Picula, evropski poslanec iz Hrvaške in njen bivši zunanji minister.

Če bo poročilo v zunanjepolitičnem odboru potrjeno, o čemer naj bi se politične skupine že uskladile, ga bo novembra v obliki resolucije sprejemal ves parlament. Če bo sprejeta, bo to nezavezujoče priporočilo evropski komisiji, a tudi element pritiska na Srbijo. Ta je v zadnjih dneh tarča kritik in jeze Bruslja in Washingtona, ker je njen zunanji minister Nikola Selaković ob robu zasedanja generalne skupščine v New Yorku z ruskim kolegom Sergejem Lavrovom podpisal protokol o sodelovanju med državama.

Evropski parlament je sicer že junija pozval Srbijo, naj se »nujno in hitro uskladi z odločitvami in stališči EU v zunanji in varnostni politiki, vključno s hitro in popolno uskladitvijo ukrepov proti Rusiji in Belorusiji, vključno s sankcijami proti posameznikom in organizacijam«.