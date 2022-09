»Vsaka odločitev o priključitvi ukrajinskih regij Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje nima nobene pravne podlage in jo je treba obsoditi,« je dejal Guterres in mednarodno skupnost pozval, naj priključitve nikakor ne sprejme.

Po oceni generalnega sekretarja ZN namreč vsaka priključitev ozemlja države, ki temelji na uporabi sile, krši ustanovno listino ZN in mednarodno pravo. Referendumi, ki jih je Rusija izvedla v zasedenih regijah in sredi vojne, so izven ukrajinskega ustavnega okvirja, je dejal Guterres in dodal, da teh referendumov ne moremo označiti za »pristen izraz ljudske volje«.

»Kakršna koli odločitev Rusije, da s svojim ravnanjem nadaljuje, bo še bolj ogrozila možnosti za mir,« je še dejal generalni sekretar ZN in poudaril, da je Rusija kot ena od petih stalnih članic Varnostnega sveta ZN posebej odgovorna za spoštovanje ustanovne listine.

Referendume je danes obsodil tudi ameriški državni sekretar Antony Blinken, ki je dejal, da so »ti navidezni in lažni referendumi jalovo prizadevanje, da bi prikrili dejanja, ki v resnici pomenijo nadaljnje poskuse zavzemanja ozemlja v Ukrajini s strani Rusije«.

Proruske oblasti v okupiranih ukrajinskih regijah Lugansk, Doneck, Zaporožje in Herson so v preteklem tednu tam izvedle referendume, na katerih se je po njihovih navedbah prebivalstvo z veliko večino odločilo za priključitev k Rusiji.

V Kremlju so nato danes napovedali, da bo ruski predsednik Vladimir Putin v petek na slovesnosti v Kremlju podpisal dokumente o priključitvi štirih ukrajinskih regij Rusiji.

Ukrajina in zahodne države so referendume obsodile in jih označile za nezakonite ter poudarile, da priključitve teh ozemelj Rusiji ne bodo priznale. Rusija si je sicer že leta 2014 priključila ukrajinski polotok Krim, česar mednarodna skupnost prav tako ne priznava.