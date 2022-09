Dodatni kontrolni mehanizmi v zdravstvu so nujni

V celjski bolnišnici še vedno razjasnjujejo podrobnosti, ki so privedle do neljubega dogodka, ko je prišlo v triaži urgentnega centra do zamenjave pacientov enake starosti, ki sta bila varovanca istega doma starostnikov in na isti dan in z istim reševalnim vozilom pripeljana iz sevniškega zdravstvenega doma (ZD) na zdravljenje v bolnišnico.