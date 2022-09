Napudrana (Powder her face) je opera v dveh dejanjih za štiri pevce in komorni ansambel, Op. 14 (1994/95), ki jo je v devetdesetih napisal britanski skladatelj Thomas Adès (roj. 1971), ki je hkrati tudi ugleden dirigent in pianist. Nastala je po naročilu londonskega gledališča Almeida za predstave na Cheltenhamskem glasbenem festivalu. Gre za sodobno provokativno opero, polno spletk in škandalov, ki pa je že obveljala za izjemno operno klasiko 20. stoletja. Na Linhartovem odru Cankarjevega doma bo zaživela v ponedeljek in torek v koprodukciji Slovenskega komornega glasbenega gledališča (SKGG) s Cankarjevim domom in HNK Ivana Zajca na Reki.

Operna zgodba govori o Margarte Campbell vojvodinji Argyll in njenih škandaloznih spolnih podvigih s političnim podtonom, ki so leta 1963 med postopkom za razvezo njenega zakona polnili strani britanskih tabloidov. Režiserka opere Eva Hribernik pravi: »Vojvodinja Margaret v svojem odsevu išče sebe, svoj pravi, pristni izraz. Ogledalo so vrata v njen notranji svet. Za lažno podobo fatalne ženske, ki s svojo fizično lepoto obvladuje moške, se skriva njena prava narava. Vsakič ko se Vojvodinja pogleda v ogledalo, stopi v stik s svojo notranjo žensko. Notranja ženska od Vojvodinje zahteva pristnost in resnico. Ker Margaret svojo pravo naravo zataji, s tem samo sebe obsodi na propad.«

V glavni vlogi Vojvodinje bo nastopila slovenska operna prvakinja sopranistka Sabina Cvilak, ob njej pa izjemni britanski basist Graeme Danby, koloraturna sopranistka Neža Vasle in tenorist Gregor Ravnik. Dirigiral bo Simon Dvoršak, scenograf je Jaro Ješe, kostumi so delo Sandre Dekanić. Pevce bo na odru pospremil orkester Slovenskega komornega glasbenega gledališča. Na odru bodo tudi igralci Simona Kočar, Zarja Anželj in Jaša Gončin. Producentka opere Katja Konvalinka iz SKGG pravi, da je Adès v mojstrskem vrtincu barvitih epizod z drzno profilirano inštrumentacijo šestnajstih glasbenikov in štirih solistov uspel priklicati dobo elegance, duhovitosti, dekadence in jazza, ob tem pa opisal tudi usodo aristokratke v divji vožnji od zvezd do propada. x im