V prvi današnji prvi tekmi za bronasto odličje je avstralska naveza Laetisha Scanlan-James Willett po dodatnem razstreljevanju ukanila bolgarsko kombinacijo Selin Ali-Marin Kirilov s 7:6. V tekmi za zlato kolajno, ki je bil zaradi hudega naliva v Osijeku kar dvakrat prekinjen, sta Giulia Grassia in Mauro de Filippis iz Italije po dodatnem razstreljevanju premagala Lucy Charlotte Hall in Nathan Hales iz Velike Britanije z 9:8.

»Tekme za odličja so vedno loterija. V tekmo za bronasto kolajno sem prišel kot dolžnik iz zadnje kvalifikacijske serije, ko sem zgrešil tri leteče tarče. V malem finalu sem opravil svoje, naredil svoj maksimum in zgrešil le en strel, tudi Jasmina se je trudila po svojih najboljših močeh in naredila svoje. Vesel sem, da nama je končno uspelo skupaj doseči vrhunski izid,« je po bronu uvodoma dejal Boštjan Maček.

»Priznam, da si v tekmi za tretje mesto nisem želel tekmecev iz Kitajske. V primerjavi z mano in Jasmino, ki sva strelska amaterja s službama, sta oba kitajska strelca prava profesionalca, a na tako pomembni tekmi tudi najboljši strelci in strelke znajo zgrešiti,« je še dodal Maček.

»Boštjan je bil v malem finalu od prvega do zadnjega strela izjemno zbran in preudaren. Sama sem se v začetku malce 'lovila', preglavice so mi povzročali desni golobi, a sem se v pravem trenutku le zbrala, se povsem uskladila z Boštjanom in uspelo nama je osvojiti bronasto kolajno,« je dodala Jasmina Maček.

Družinska naveza iz Bodoncev je bila na današnji mešani ekipni tekmi zbrana in preudarna od prvega strela. Petdesetletni Maček je v uvodnih treh serijah v kvalifikacijskem delu zadel 72 od 75 letečih tarč, njegova osem let mlajša sestra pa 70 glinastih golobov.

Evropski prvak iz Leobersdorfa 2018 ter nosilec dveh bronastih odličij z evropskih prvenstev v Beogradu 2011 in Pragerskem 2015 je bil v kvalifikacijskem delu v uvodnih dveh serijah 100-odstoten, v tretji pa je zgrešil 15., 22. in 25. letečo tarčo.

Njegova sestra Jasmina, ki velja za pravo »specialistko« za mešane ekipne tekme - skupaj s Tomažem Blazinškom je že osvojila odličje srebrnega leska na evropskem prvenstvu v Bakuju 2017 -, je na današnji preizkušnji prikazala veliko boljšo predstavo kot na posamični tekmi od ponedeljka do srede. V današnjih kvalifikacijah ekipne tekme je nanizala serije 24, 21 in 25, na posamični tekmi, kjer je osvojila 58. mesto, pa so bile njene serije bolj skromne, znašale so 18, 20, 24, 20 in 21 zadetih glinastih golobov.

Brat in sestra iz Prekmurja sta visoko raven streljanja zadržala tudi v tekmi za odličje bronastega leska proti zelo kakovostni kitajski navezi. Po uvodnih dveh serijah je bil izid poravnan (2:2), v nadaljevanju pa sta Jasmina in Boštjan Maček povsem zagospodarila na strelskem poligonu ter v zadnjih dveh serijah osvojila dodatni štiri točke za končno zmago s 6:2.

Na današnji mešani ekipni tekmi, ki je tudi olimpijska disciplina, je nastopilo 56 reprezentanc.

V petek bo v slavonski prestolnici na sporedu še moška ekipna tekma. Slovenske barve bodo zastopali Maček, Denis Vatovec in Tadej Kostanjevec.