Predsednica Združenja Europa Donna Slovenija Tanja Španić je na današnji novinarski konferenci dejala, da je rak dojk še vedno najpogostejši rak pri ženskah, zbolijo pa lahko tudi moški. Sodelovanje med stroko, odločevalci in civilno družbo pa lahko zmanjša umrljivost ter izboljša odstotek preživetja oziroma ozdravljivost raka, je poudarila.

Opozorila je, da rak v družbi še vedno predstavlja tabu in veliko stisko bolnikom in njihovim bližnjim. Družinska zdravnica Vesna Homar pa je spomnila, da je rak dojke pogost ne le med starejšimi, ampak tudi med ženskami srednjih let in mlajšimi ženskami. »Če ga odkrijemo dovolj zgodaj, je v veliki večini primerov ozdravljiv, zato je pomembno, da ga res aktivno iščemo in prepoznamo takrat, ko je izid zdravljenja lahko najbolj ugoden,« je dejala.

Večina rakov nastane naključno, spontano. »Pomembno sporočilo za ženske je, da bolezen ni kazen za pretekla dejanja,« je opozorila Homarjeva. Pri prepoznavanju raka dojke je ključno samopregledovanje. To je pomembno tudi po 50. letu starosti, ko so ženske že vključene v program Dora, saj lahko rak nastane tudi med dvema kontrolnima pregledoma.

Simptomi raka dojke so zatrdlina, boleč predel, sprememba velikosti ali oblike dojk, sprememba barve, izcedek iz dojk ali kakršnekoli spremembe v območju bradavice in pod pazduho. »Če ženska opazi spremembe, naj se obrne na izbranega zdravnika ali ginekologa, ta pa jo bo usmeril v regijsko ambulanto za bolezni dojk,« je danes pojasnila Vesna Homar.

Zdravljenje raka dojk se je v zadnjih 25 letih, odkar v Sloveniji deluje Združenje Europa Donna, zelo spremenilo. Pobudnica ustanovitve slovenske Europe Donne in nekdanja vodja oddelka za psihoonkologijo na onkološkem inštitutu Ljubljana Marija Vegelj Pirc se spominja, da je včasih bolezen zahtevala odstranitev cele dojke, bezgavk v pazduhi in velike prsne mišice, protez pa še ni bilo. »Bolezen je bila nekaj nezaslišanega, ženske pa so svojo diagnozo skrivale,« je povedala.

Zdravnica onkologinja Simona Borštnar pa je dejala, da bolniki danes bolezni ne skrivajo več. Obravnava raka dojke se je spremenila na vseh področjih. Izjemen uspeh je zgodnje odkrivanje zaradi presejalnega programa Dora, razvile so se tudi diagnostične metode odkrivanja raka. »Rak ni več ena bolezen, ampak je cela serija različnih podtipov, ki se različno zdravijo,« je pojasnila. Razvila se je tudi kirurgija, obsevalne tehnike in zdravila, v Sloveniji je danes na voljo vsaj 25 različnih hormonskih zdravil.

Za rakom dojke vsako leto zboli nekaj deset žensk, ki so mlajše od 40 let, in si želijo ustvariti družino. Od teh pa jih veliko potrebuje hormonsko zdravljenje, kar lahko materinstvo odloži za nekaj let. Trenutno poteka velika klinična raziskava, v katero je vključeno tudi deset Slovenk, ki preučuje, ali je možno z namenom zanositve ali poroda prekiniti s hormonsko terapijo. Prve rezultate pa pričakujejo decembra, je pojasnila Borštnarjeva. »Že nekaj let pa vemo, da je materinstvo varno in da ne poslabša prognoze bolnic,« je opomnila.

Sogovornice so ob tem pohvalile slovenski zdravstveni sistem. »S polno odgovornostjo trdim, da oskrba raka v Sloveniji ni niti za odtenek slabša kot v precej bogatejših državah,« je dejala Borštnarjeva. Naša država nudi tudi najnovejša zdravila in široko množico strokovnjakov. Španićeva pa bolnicam večkrat pove, da so lahko vesele, da če so že zbolele, da so zbolele tu. »Ker tudi države, ki so jih imamo za bolj razvite, nimajo takšne oskrbe kot je pri nas,« je zaključila.

Združenje Europa Donna Slovenija v letošnjem letu obeležuje 25 let delovanja. V rožnatem oktobru pripravljajo številne dogodke v več kot 40 krajih po Sloveniji. O raku dojk bodo ozaveščali na ljubljanskem maratonu, pridružujejo pa se tudi evropskemu dogodku Race for the cure. V združenju sodelujejo tudi z več podjetji, ki bodo ozaveščala med drugim s telefoni, kruhom, mehčalcem za oblačila, kavo in vodo v rožnati barvi. Po Ljubljani pa bo vozil roza avtobus.