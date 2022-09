Nepreslišano: Elisa Ferreira, evropska komisarka za kohezijo in reforme

Energetska kriza krepi potrebo po naložbah za zmanjšanje naše odvisnosti od fosilnih goriv in povečuje stroške nekaterih kohezijskih projektov. Kohezijska politika je že zagotovila znatno podporo in sredstva za naložbe v energetski prehod, ne nazadnje v energetsko učinkovitost (približno 15 milijard evrov v obdobju 2014–2020) in obnovljive vire energije (približno 5,4 milijarde evrov v obdobju 2014–2020). To je pripomoglo k večji energetski varnosti, boju proti energetski revščini in oblikovanju odpornejšega energetskega sistema po vsej EU, ki se bo lažje spopadal s kriznimi razmerami, kakršne so zdaj.