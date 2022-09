V okviru Avstroogrske smo zaradi Londonskega tajnega sporazuma 1915 med Italijo in tudi Britanci izgubili Trst, Gorico in dolino Soče. Z Rapalsko pogodbo 1920, ki so jo v veliki meri spet režirali Britanci, smo izgubili še celotno Primorsko, Kras in Obalo, tretjino Slovenije. Pomladi leta 1945, ob koncu druge svetovne vojne, je slovenski 9. partizanski korpus s 4. armado NOVJ v srditem boju z Nemci v Trstu in na Primorskem osvobodil tudi Trst, Gorico, Čedad in Trbiž in osvobojeno območje priključil Slovenskemu primorju.

In zgodijo se Britanci, ki s svojo močno vojsko pod poveljstvom feldmaršala Alexandra maja 1945 prisilijo našo partizansko vojsko k umiku iz Trsta zaradi tega, ker so Britanci ob podpisu italijanske kapitulacije 1943 obljubili Italiji ozemlje v njenih tedanjih mejah vključno z rapalsko mejo. Prav Britanci so hoteli, da Italija celo dobi nazaj osvobojeno Primorsko in da bi bila meja med Italijo in novo Jugoslavijo na rapalski meji. Po zaslugi Sovjetske zveze se to ni zgodilo, nastal pa je velik boj za del osvobojenega ozemlja, imenovanega STO, Svobodno tržaško ozemlje, razdeljenega v dve coni: cona A Trst z zaledjem do Devina in cona B Istra do Mirne, Kras in sedanja slovenska obala. Britanci so ponovno hoteli, da bi tudi cona B pripadla Italiji. Po zaslugi Sovjetske zveze in Beograda ter deloma Francije je leta 1953 cona B pripadla Jugoslaviji in preko nje smo dobili slovensko obalo in svoj del Jadrana. Britanci so konec maja 1945 pod poveljstvom Alexandra iz Vetrinjskega polja v Avstriji na prevaro, da jih peljejo v italijansko Palmanovo, z vlaki odpeljali okoli 12.000 razoroženih slovenskih domobrancev s 500 civilisti v Slovenijo, v zanesljivo smrt. Večina teh vrnjenih domobrancev je bila tako s strani Britancev na smrt obsojenih, pobila pa jih je NOVJ v Sloveniji, ki je oprostila in pustila domov kar nekaj takrat mladih domobrancev, med njimi tudi Ivana Omana, Antona Drobniča in očeta politika Janeza Janše.

In Slovenci so se pred dnevi ponižno klanjali pogrebu britanske kraljice Elizabete, jo imeli celo za »njeno veličanstvo«, vladarico Združenega kraljestva, ki je bilo v svetovni zgodovini ne samo največji imperij na svetu, ampak tudi kolonialist in lastnik sužnjev ter ključ ameriške nasilne kulture osvajanja sveta. Britanci so naš narod pošiljali v smrt in nam jemali naš slovenski narodni prostor skozi novejšo zgodovino. Po zaslugi Sovjetske zveze in Beograda smo uspeli dobiti našo Primorsko, ki so nam jo hoteli vzeti prav Britanci.

Klanjati se Britancem in njenim simbolom okrutnega vladanja sveta, tudi ob pogrebu kraljice tega imperializma, ki sedaj skupaj z Američani vztrajajo v vojni proti Rusiji v Ukrajini, je za Slovenijo in Slovence ponižujoče. Kot da smo izgubili zgodovinski spomin o tem, kdo je nam Slovencem v naši zgodovini pomagal preživeti in kdo nam je škodoval.

Anton Peinkiher, Ljubljana