Medicino zdravniki študirajo 6 ali 7 let, študij ekonomije in organizacije dela pa traja vsako po štiri leta. Le zakaj imajo v tujini tudi študij menedžmenta v zdravstvu ? Pri nas pa je večina direktorjev bolnišnic in zdravstvenih domov zdravnikov, ki morajo opravljati še svoje osnovno poslanstvo, da ne izgubijo licence. Je po vsem napisanem kaj čudnega, če imajo vse bolnišnice izgubo?

Pa npr. poglejmo eno dvoživko na Polikliniki v Ljubljani ali pa kateri koli bolnišnici. Ko delo opravlja v javnem zdravstvu, pride v ambulanto, ko pride, in jo tudi zapusti, ko se mu tako zahoče. To sem pred leti doživel v Ortopedski ambulanti na Polikliniki v Ljubljani, ko že ob 11.30 ni bilo več zdravnika v ambulanti. V ambulanti ima zdravnik v javnem zdravstvu medicinsko sestro, ki mu asistira, izvid zdiktira v diktafon na kaseto in administratorka ga kasneje stipka v računalnik ter ga pošlje pacientu po pošti. Ko pa ta isti zdravnik opravlja delo pri zasebniku, kjer je samo ena oseba v sprejemnici, je v ambulanti sam. Po opravljenem pregledu izvid zdiktira v diktafon, ki je povezan z računalnikom, zdiktirano besedilo se takoj zapiše vanj. Ko zapustiš ambulanto, ti oseba v sprejemnici že izroči izvid. Ko bi se v javnem zdravstvu tako organizirali in delali, ne bi bilo nobenega pomanjkanja medicinskega osebja, pa tudi dohodke bi lahko imeli višje. Zagotovo tudi ne bi bile take čakalne vrste v javnem zdravstvu, kot so.

Nedavno mi je znanka povedala, da že 30 let hodi k privatnemu zobozdravniku. V ambulanti hkrati delata dva zobozdravnika, obema pa asistira zgolj ena sestra.

Vam je morda jasno, da ste zdravniki radi nas pacientov in da vas mi plačujemo, marsikdo od vas pa se obnaša kot bog na piedestalu? Sprijaznite se že s tem, da so ti časi že zdavnaj minili. In sedaj se najdejo v ZD Ljubljana neki pametnjakoviči, ki ukinejo naročanje preko telefona, marsikje to tudi sedaj ni bilo mogoče, saj v predpisanem času sploh niso dvigovali telefonov. Jim res ni jasno, da vsi, predvsem starejši, ki so največji uporabniki storitev, nimajo računalnikov ali pa so računalniško nepismeni? To, kar počnejo, se mi zdi pravi teror nad starejšimi. Zanimivo je tudi, da se moraš v ZD Moste naročiti za laboratorijsko preiskavo, povejo pa ti, da se na Metelkovi ni treba naročiti. To sem razumel kot »sprehodi se tja in boš takoj na vrsti, nam pa ne bo treba delati«.

Pozabljajo pa, da bodo tudi oni vsi nekoč stari, in kot pravijo, se v življenju vse vrača in vse plača, pa se jim bo vse to vrnilo kot bumerang.

Razmislite o vsem, kar počnete temu narodu, in o svojem egoizmu.

Janez Zupan, Domžale