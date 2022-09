»Čudovite spomine imam na nedeljske generalke pred nastopi, ko so se dijaki v Ljubljano odpravili s sendvičem in pol litra vode v nahrbtniku, a so bili vsi navdušeni. Ko sem jih videl na odru, mi je šlo na jok od ponosa,« je zaupal dolgoletni ravnatelj Gimnazije Kranj mag. Franc Rozman. (Foto: Tina Jereb)