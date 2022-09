Guverner prestolnice Teheran Mošen Mansuri je danes znane osebnosti opozoril, da bodo ukrepali proti njim, če bodo spodbujali nemire. Med protesti je bilo doslej ubitih najmanj 60 ljudi, aretirali so več kot 1200 protestnikov, pa tudi več novinarjev, ki so poročali o smrti dekleta.

Po poročanju lokalnih medijev so v sredo zaradi domnevnega »spodbujanja nemirov in solidarnosti s sovražnikom« aretirali nekdanjega televizijskega voditelja državne televizije Mahmuda Šahriarija, prijeli pa so tudi znano pevko Mono Borzouei, potem ko je objavila pesem v podporo protestnikom.

Protestnike so doslej podprle že številne iranske znane osebnosti, tako športniki kot igralci in filmski ustvarjalci, ki so pozvali oblasti, naj prisluhnejo njihovim zahtevam.

Z dvema oskarjema nagrajeni iranski režiser Asghar Farhadi je v nedeljo pozval vse ljudi na svetu k solidarnosti s protestniki, ki naj jo izrazijo z video sporočili, zapisi ali na druge načine. V video sporočilu na Instagramu je poudaril, da si protestniki »želijo samo enostavne, a temeljne pravice, ki jim jih oblasti odrekajo že leta«.

Protesti proti strogim pravilom oblačenja in moralni policiji potekajo vsako noč od 16. septembra, ko je 22-letna Mahsa Amini umrla v bolnišnici tri dni po tem, ko so jo aretirali v Teheranu. Prijela jo je moralna policija zaradi kršenja strogih pravil oblačenja za ženske v islamski republiki, domnevno zaradi neprimernega nošenja muslimanske naglavne rute hidžab.

V soboto bodo protesti v 70 mestih po vse svetu

Aktivisti trdijo, da je umrla zaradi udarca v glavo, medtem ko policija zavrača krivdo in zanika, da bi jo pretepali ali z njo slabo ravnali.

Protestnike so podprli tudi številni iranski športniki. Iranska nogometna reprezentanca je na nogometni tekmi proti Senegalu na Dunaju tako v torek med himno ostala oblečena v črno, namesto da bi razkrila nacionalni trak. Nekdanji nogometni zvezdnik Ali Karimi pa je že večkrat podprl proteste in obsodil smrt Mahse Amini na Instagramu in Twitterju ter dejal, da niti sveta voda ne more »sprati te sramote«, poroča AFP.

Pred dnevi je znane osebnosti pred podporo protestnikov opozoril že iranski vrhovni sodnik Golamhosein Mohseni Ejei. »Tisti, ki so zasloveli s podporo sistema, so se v težkih dneh pridružili sovražniku, namesto da bi bili z ljudstvom. Vsi morajo vedeti, da morajo povrniti gmotno in duhovno škodo, povzročeno ljudem in državi,« je dejal.

Iranski predsednik Ebrahim Raisi pa je v sredo zvečer opozoril, da je kljub »žalovanju in žalosti« zaradi smrti 22-letnice javna varnost »rdeča črta«. Nikomur ni dovoljeno kršiti zakonov in povzročati kaosa, je poudaril v pogovoru za državno televizijo.

Proteste v znak solidarnosti s protestniki so pripravili že v več krajih po svetu, v soboto naj bi jih pripravili v 70 mestih.

Afganistanske varnostne sile prekinile shod žensk v podporo demonstracijam v Iranu

Manjši shod afganistanskih žensk v podporo demonstracijam v Iranu, ki je danes potekal pred iranskim veleposlaništvom v Kabulu, so prekinile tamkajšnje varnostne sile, med drugim tudi s streljanjem v zrak.

Skupina 25 žensk je pred ambasado s transparenti in vzkliki izražala solidarnost z ženskami v sosednjem Iranu. Shod v Kabulu so po navedbah AFP varnostne sile prekinile z opozorilnimi streli v zrak, hkrati pa so udeleženkam shoda grozili z udarci s puškinimi kopiti, od novinarjev pa so zahtevali, da izbrišejo vse posnetka dogajanja. Transparente so protestnicam vzeli iz rok in jih pred njimi raztrgali.

Avgusta je minilo eno leto od kaotičnega umika ameriške vojske iz Kabula, ko so oblast ponovno prevzeli talibani. Posledice vrnitve skrajno konzervativnih talibanov na čelo Afganistana so še posebej čutile prebivalke te azijske države.

Izobraževanje v Afganistanu, ki je veljalo za eno redkih »zgodb o uspehu« zadnjih dveh desetletij, zlasti med deklicami, je znova v zatonu. V večini provinc so dekletom prepovedali obiskovanje srednjih šol. Ženske so tudi sicer bolj ali manj izgubile pridobljene pravice. Zapustiti so morale vse vodilne položaje v državni upravi, prepovedana so jim daljša potovanja, če jih ne spremlja moški sorodnik, njihovi obrazi pa morajo biti v javnosti spet zakriti.