Po ministrovih besedah je vlada sprejela te ukrepe po domnevnih sabotažah plinovodov v Baltskem morju in spornih referendumih za priključitev štirih ukrajinskih regij k Rusiji.

Rusi bežali pred mobilizacijo

Na Finskem so v preteklem tednu beležili povišano število prečkanj meje z Rusijo, potem ko so mnogi Rusi zapustili državo, da bi se izognili delni vojaški mobilizaciji, ki jo je ukazal ruski predsednik Vladimir Putin.

Notranja ministrica Krista Mikkonen je spričo tega dodala, da pričakujejo porast v številu poskusov nezakonitih prečkanj meje in prošenj za azil.

Po poročanju finskega radia Yle nova pravila dopuščajo izjeme za vstop ruskih državljanov, in sicer bo to omogočeno tistim, ki bodo na Finskem želeli obiskati bližnje družinske člane ali dostopati do zdravstvenih storitev in pa tistim, na Finskem delajo ali se izobražujejo.

Po navedbah finske tiskovne agencije STT oblasti pričakujejo, da se bodo prihodi ruskih državljanov posledično zmanjšali za 30 do 50 odstotkov.

Finska si z Rusijo deli 1340 kilometrov dolgo mejo, najdaljšo med vsemi članicami EU.

Podobne prepovedi za vstop ruskih turistov so 19. septembra že sprejele baltske države in Poljska, na Finskem pa so doslej v zvezi s tem sprejeli le nekoliko strožjo zakonodajo pri izdaji vizumov.