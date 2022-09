V sredo potrdili 2615 okužb z novim koronavirusom

V sredo so v Sloveniji ob 1040 PCR-testih in 8746 hitrih antigenskih testih potrdili 2615 okužb z novim koronavirusom. Po podatkih ministrstva za zdravje je bilo v sredo zaradi covida-19 na navadnih oddelkih hospitaliziranih 83 bolnikov, na intenzivni negi pa 14. Umrli so štirje bolniki s potrjeno okužbo.