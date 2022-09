Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, danes objavljene številke kažejo, da je bilo v Nemčiji v tednu, ki se je začel 19. septembra, porabljenih 483 gigavatnih ur (GWh) energije, kar je nad povprečno porabo 422 GWh za obdobje med letoma 2018 in 2021.

V BNetzA so potrdili, da je bil tisti teden občutneje hladnejši, kot je bil v preteklih letih, a se je treba kljub temperaturam držati zahtevanih prihrankov, sicer lahko pride do pomanjkanja plina. V izogib pomanjkanju bo treba porabo plina zmanjšati za vsaj 20 odstotkov, so dodali.

Ruska invazija na Ukrajino je v Nemčiji povzročila akutno energetsko krizo. Moskva namreč vse bolj krni dobavo. Najmočnejše gospodarstvo v območju evra je bilo doslej močno odvisno od ruskega plina in se zdaj na vse pretege trudi zaloge pridobivati od drugih virov.

Nemška skladišča plina so po podatkih nemškega regulatorja zdaj zapolnjena 91,5-odstotno, a bo kljub temu potrebno varčevanje. »S plinom je treba varčevati, četudi bo zdaj vse hladneje. Kaj bo, bo odvisno od vsakega od nas,« je danes poudaril prvi mož BNetzA Klaus Müller.