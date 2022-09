Zveza Nato je v sporočilu za javnost izrazila globoko zaskrbljenost zaradi poškodb na plinovodih Severni tok 1 in 2, ki vodita iz Rusije v Evropo. Po informacijah zavezništva gre za sabotažo, uhajanje plina v Baltskem morju pa povzroča tveganja pri dobavi zemeljskega plina ter znatno okoljsko škodo.

Nato je ob tem spomnil, da so članice zavezništva zavezane preprečevanju uporabe energije kot prisilnega ukrepa ter drugih hibridnih taktik. Napovedal je tudi odločen odgovor na vse napade na kritično infrastrukturo v članicah zavezništva.

Zavezništvo tudi podpira preiskavo vzroka poškodb, ki že poteka. Da gre za »zelo nevarno situacijo«, ki zahteva nujno preiskavo, je prepričana tudi Rusija.

Rusija: Biden naj odgovori na vprašanje, ali za uhajanjem plina stoji Washington

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je danes poudaril, da gre za teroristično dejanje. »Težko si je predstavljati, da bi se tako teroristično dejanje lahko zgodilo brez vpletenosti kake države,« je dodal po poročanju ruske tiskovne agencije TASS. Za katero državo bi lahko šlo, Peskov ni navedel. Je pa Rusija v sredo sporočila, da mora ameriški predsednik Joe Biden odgovoriti na vprašanje, ali za uhajanjem plina stoji Washington.

Rusija je sicer v sredo uvedla preiskavo, s katero naj bi ugotovili, ali gre za mednarodni terorizem. Kot je danes dejal Peskov, mora pri takšni preiskavi sodelovati več držav, ob tem pa obsodil nepripravljenost več držav na komuniciranje.

Tako Moskva kot Washington sta že zavrnila vpletenost v incident. O uhajanju plina bo v petek razpravljal tudi Varnostni svet Združenih narodov.

Švedska odkrila še četrto poškodbo plinovoda

Na plinovodih Severni tok v Baltskem morju je v ponedeljek na treh mestih prišlo do nepojasnjenega uhajanja plina. Seizmografske merilne postaje na Švedskem in Danskem so na območju plinovodnih cevi na globini med 80 in 100 metrov, zaznale dve ločeni eksploziji. Švedska obalna straža je danes sporočila, da so na plinovodih odkrili še četrto lokacijo uhajanja plina. Po poročanju medijev plin uhaja iz cevi Severnega toka 2, vendar obalna straža tega še ni potrdila.

Plinovoda sta bila v minulih mesecih v središču geopolitičnih napetosti, saj je Rusija zmanjšala dobavo plina Evropi v odgovor na uvedene sankcije Zahoda po invaziji na Ukrajino.