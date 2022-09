Kot je na današnji novinarski konferenci pojasnil minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, bosta na vseh pogajanjih v zdravstvu sodelovala oba z ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik.

Minister je pojasnil, da je osnovni cilj pogajanj z vsemi sindikati zdravstva in socialnega varstva, kamor so povabljeni tudi zdravniški sindikati, da se uredijo plačna nesorazmerja, porušena z dogovorom novembra lani, ki je prinesel višje plače delu zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu.

Predlog, ki ga bo vladna stran pripravila do ponedeljka, bo vključeval tudi plače zdravnikov, saj ti z omenjenim dogovorom iz novembra lani niso bili deležni plačnih dvigov. Marsikatera vodilna medicinska sestra pa ima zdaj višji plačni razred kot zdravnik specialist, kar je nedopustno, je dejal minister. Sicer bodo po njegovih besedah za plače mladih zdravnikov predlagali dvige za več plačnih razredov kot za zdravnike specialiste.

Kot je pri tem pojasnila ministrica za javno upravo, bodo sicer tudi zdravniki vključeni v dogovor, o katerem še potekalo pogajanja z vsemi reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in za katerega upa, da ga bodo uspeli parafirati že danes.

Po tem dogovoru bodo vsi, ki niso bili vključeni v novembrski dogovor, torej tudi zdravniki, s 1. oktobrom dobili višjo plačo v višini 4,5 odstotka, z aprilsko plačo pa še en dodatni plačni razred.

Vlada po besedah ministrice vztraja tudi pri realizaciji vse preteklih dogovorov s sindikati, med katere sodi tudi dogovor s Fidesom, ki je leta 2016 izpogajal odpravo plačnega stropa. Ta je za zdravnike in tudi ostale javne uslužbence sedaj pri 57. plačnem razredu, z dogovorom za javni sektor pa bi zdravniki, ki so trenutno v 57. plačnem razredu, avtomatično napredovali v 58. plačni razred, je pojasnil Bešič Loredan.

Sicer pa bo vlada po ministrovih zagotovili predvidoma v naslednjem tednu sprejela tudi izhodišča oz. odgovor na stavkovne zahteve Fidesa in zdravnike pozvala k pogajanjem. Upa, da se bodo lahko sestali že v prihodnjem tednu. Je pa minister danes ocenil, da je napoved stavke – začela naj bi se 19. oktobra – preuranjena, in si želi, da bi skupni dogovor v dobro vseh našli za pogajalsko mizo.

Fides med drugim zahteva izstop iz enotnega plačnega sistema javnega sektorja. Kot pa sta danes dejala ministra, ni povsem jasno, kaj bi to pravzaprav pomenilo. Fides jim po besedah ministrice ni pojasnili niti, kaj bi s tem pridobili bolniki.

Želijo pa si, da bi s sindikati v zdravstvu dogovor dosegli čim prej in bi se takoj zatem začeli pogajati o sistemskih spremembah plačnega sistema v javnem sektorju, kjer je po besedah Bešiča Loredana tudi ena od možnosti, da bi posamezne skupine obravnavali ločeno.

Vendar pa se, ne le na pogajanjih z zdravniškim sindikatom, zapleta tudi na pogajanjih s sindikati zdravstva in socialnega varstva, ki so sredina pogajanja zapustili razočarani. Po ministrovih besedah so se na drugem krogu pogajanja »vrteli okoli plačnih skupin J in E3«. Pri slednji gre za medicinske sestre, ki so novembra lani že dobile višje plače, glede na vladna izhodišča pa minister mandata za pogajanje o tem nima. Ob tem je še izpostavil, da je plačna skupina J predmet krovnih pogajanj s sindikati javnega sektorja.