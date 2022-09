Pri Fort Myersu so namerili več kot dva metra visok val plime, kar je rekord, na severu pri Tampi pa je veter orkana pihal s kopnega in v pristanišču je voda upadla za več kot dva metra. Do jutranjih ur po srednjeevropskem času se je veter unesel na še vedno precejšnjih 170 kilometrov na uro.

Orkanski veter je odnašal strehe, drevesa, prometne znake in električne daljnovode. Takoj ob udarcu orkana na kopno je brez elektrike na Floridi ostalo milijon ljudi, nekaj ur kasneje pa že dva milijona.

*RARE* first person view of storm surge. This camera is 6 feet off the ground on Estero Blvd in Fort Myers Beach, FL. Not sure how much longer it keeps working. You’ll see it live only on ⁦@weatherchannel⁩ #Ianpic.twitter.com/WwHtvgVxjY — Mike Bettes (@mikebettes) September 28, 2022

Vremenoslovec Mike Bettes je objavil videoposnetek, ki ga je posnela stacionarna kamera skoraj dve metra nad tlemi v Fort Meyersu.

Glavni izvršni direktor floridskega elektro podjetja Eric Silagy je opozoril, da bodo elektriko obnavljali več dni, ponekod tudi več tednov. Pripravljenih je skupaj 30.000 električarjev s Floride in drugih zveznih držav, pomoč pa pošilja tudi zvezna vlada v Washingtonu. Predsednik ZDA Joe Biden je Floridi zagotovil, da ji bodo pomagali počistiti in obnoviti uničeno.

Meteorologinja Kaitlin Wright je objavila posnetek s Fort Meyersa, kjer je bilo najhuje.

Mesta spremenjena v jezera

Največji problem za prebivalce Floride je voda, ki je številna mesta spremenila v jezera. Zalite so ulice in podzemne garaže, prav tako tudi drage hiše ob obali. Ukaz o evakuaciji pred prihodom orkana je zajel kar 2,5 milijona ljudi, a vsi ga niso upoštevali, zato se imeli reševalci precej dela s pomočjo tistim, ki so jih ujele poplavne vode.

Ian se je do jutra premaknil preko Floride na vzhod v Atlantski ocean, kjer naj bi oslabel v tropsko nevihto in se potem kot tak v petek pomaknil nazaj na obalo Georgie in Južne Karoline. Škoda bo tako do konca tedna še večja.

Na prihod Iana so se na Floridi in v Washingtonu sicer dobro pripravili. Zvezna vlada je strateško namestila gorivo, vodo in hrano, poslala 300 reševalnih vozil na teren, v pripravljenosti je bilo 350 uslužbencev agencije za posredovanje v naravnih nesrečah (Fema), aktiviranih je skupaj že okoli 8000 pripadnikov nacionalne garde.

Biden je medtem v Washingtonu naftna podjetja opozoril, naj nikar ne skušajo orkana izkoriščati za novo navijanje cen bencina. »Orkan ni izgovor za višje cene in če se bo to dogajalo, bom ukazal preiskave. Amerika vas opazuje,« je naftarjem sporočil Biden.

Orkan Ian je v ZDA tudi medijsko izjemno dobro pokrit in televizijski novinarji kar tekmujejo med seboj, kdo bo dlje časa vzdržal pod močnim vetrom. Nekateri so zaradi tega končali celo v bolnišnici.

Orkan je že v torek prizadel Kubo, kjer naj bi terjal dve smrtni žrtvi in povzročil skoraj popoln izpad elektrike na otoku.

Takpnih orkanov bo vse več

V ZDA do srede zvečer o smrtnih žrtvah še niso poročali. Pogrešajo pa skoraj 20 nezakonitih priseljencev s Kube, ki so se v času orkana skušali prebiti do juga Floride. Nedaleč od obale se jim je prevrnil čoln, obalna straža je tri rešila iz morja, štirje so priplavali do obale, ostale pa pogrešajo.

Ian je dosegel kopno skoraj na povsem enakem mestu kot leta 2004 orkan Charlie in z isto hitrostjo vetra (240 kilometrov na uro).

Orkan Ian je ogromen, s premerom vetrov kar 800 kilometrov, orkanski vetrovi pa pustošijo v premeru do 100 kilometrov. Ameriški znanstveniki opozarjajo, da bodo neurja takšnega obsega v času podnebnih sprememb običajna. Orkani bodo vse večji in vse močnejši ter z vse več padavinami.