Pretoki ostalih rek so povečini srednji, velike pretoke ohranjajo posamezne reke v zahodni in osrednji Sloveniji reke v Prekmurju imajo male pretoke. Zaradi že precej polnih rečnih strug bodo reke hitro dosegle velike pretoke, nekatere med njimi se lahko tudi razlijejo.

Najbolj bodo narasle reke na Gorenjskem, v osrednji Sloveniji, v porečju Savinje, reke v Podravju in v Slovenskih goricah. Zlasti na teh območjih bodo možna razlivanja rek, ob dolgotrajnih nalivih pa tudi poplavljanja meteornih in zalednih voda. V petek bo večina rek še naraščala, vodnatost rek bo velika. Najbolj bodo narasle reke v južni in jugovzhodni Sloveniji, tudi tam bodo možna razlivanja. Postopno upadanje rek na Agenciji RS za okolje (Arso) pričakujejo šele ob koncu tedna.

Danes bo povišana gladina morja. Ob dopoldanski plimi okoli 12. ure se lahko morje za krajši čas razlije po nižjih delih obale

Zaradi poplav je popolna zapora cest na relacijah Petrina-Osilnica, Grgelj-Fara, Vinica-Učakovci, Kot-Sodevci in Kot- Grgelj. Zaprt je tudi mejni prehod Sodevci, poroča prometnoinformacijski center.

Geološki zavod Slovenije obvešča, da bo danes in v petek zaradi napovedanih povečanih padavin, povečana verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov v večjem delu Slovenije, predvsem na območju celotne zahodne, osrednje in južne Slovenije.

Do pojavljanja zemeljskih plazov lahko pride tudi v ostalih predelih Slovenije. Verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov se bo povečevala sorazmerno s količino padavin. Prebivalci naj bodo pozorni na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočjih. Še posebej naj bodo pozorni na pojavljanje svežih razpok, posedanje in zdrse zemljine ter na površinsko zastajanje vode. V primeru pojava sprememb na tleh ali objektih ter v primeru sprožitve plazu pokličite na številko 112.

Danes bo večinoma oblačno z obilnejšimi padavinami, pojavljale se bodo tudi nevihte. Manj dežja bo ob morju, kjer bo pihal okrepljen jugo. Ponekod v notranjosti bo zapihal severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 14, na jugu od 16 do 22 stopinj Celzija, napovedujejo na Arsu.

V petek bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi, ki bodo verjetnejše na zahodu Slovenije. Manj dežja bo na severovzhodu. Ob morju bo še pihal šibak do zmeren jugo. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 12 do 19, ob morju do 21 stopinj.

Do sobote zjutraj bo dež večinoma ponehal. V soboto se bo delno razjasnilo. Več oblačnosti bo ostalo v hribovitih krajih na zahodu, kjer bo občasno še rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo.

V nedeljo kaže na deloma sončno in toplo vreme z jutranjo meglo po nižinah.