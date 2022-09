Gre za raketne sisteme, ki so izjemno natančni in s katerimi Ukrajinci napadajo posebej pomembne ruske tarče, kot so poveljniška mesta ali skladišča streliva. ZDA so doslej v Ukrajino poslale 16 tovrstnih raketnih sistemov.

Poleg sistemov himars ZDA Ukrajincem pošiljajo tudi 150 oklepnih vozil, 150 taktičnih vozil za prevažanje oborožitve, tovornjake in posebne sisteme za obrambo pred ruskimi brezpilotnimi letali, ki jih Moskva dobiva od Irana.

Z novim paketom se je vrednost dosedanje ameriške vojaške pomoči Ukrajini od začetka ruske ofenzive konec februarja letos povišala na 16,2 milijarde dolarjev.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karine Jean-Pierre je ob tem zagotovila, da bodo ZDA Ukrajini zagotavljale pomoč, dokler bo to potrebno.