Alarmantne zamude pri vlaganju v omrežje

Posodobitev nacionalnega energetskega in podnebnega načrta – biblije slovenskega energetskega prehoda – ki so se je nedavno lotili na infrastrukturnem ministrstvu, ne bo mogoča brez zvišanja ciljev uporabe obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti. Kot alarmantno strokovnjaki ocenjujejo zlasti zamude pri razvoja elektrodistribucijskega omrežja.