3,26 milijarde evrov vreden sporazum podpisan

Predsednik vlade dr. Robert Golob je danes sprejel evropsko komisarko za kohezijo in reforme Eliso Ferreira. Sogovornika sta izmenjala poglede na sedanje razmere v Evropski uniji in se strinjala o pomenu evropske kohezijske politike za soočenje z aktualnimi ekonomskimi, socialnimi in okoljskimi izzivi v Evropi, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.