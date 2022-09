Le še finale poletne sezone konec tedna v Klingenthalu v Nemčiji je ostal (olimpijska prvakinja Urša Bogataj je pri ženskah že predčasno potrdila skupno zmago poletja, medtem ko pri moških Slovencev ni med prvo deseterico, saj so po besedah selektorja Roberta Hrgote na poletnih tekmah veliko manjkali, da so »še drugim športom dali malo prostora«), nato pa žensko in moško reprezentanco v smučarskih skokih čaka še zadnji del priprav na zimsko sezono. Do te je sicer še nekaj več kot mesec dni, oboje start čaka 5. in 6. novembra v Wisli na Poljskem, vrhunec pa na domačem svetovnem prvenstvu v Planici, ki bo od 21. februarja do 5. marca prihodnje leto.

Hrgoti nekaj skrbi povzroča le poškodba gležnja Žige Jelarja, medtem ko je glavni trener skakalk Zoran Zupančič povedal, da se je ekipa vse poletje sestavljala in je tudi zdaj spet oslabljena zaradi poškodbe lanske skupne zmagovalke sezone Nike Križnar, a je dodal, da bodo poškodbo pravočasno sanirali. »Prepričan sem, da bo do starta vse v redu. Priprave so potekale po načrtu, glede na prejšnje sezone nismo veliko spreminjali. Stanje v ekipi je dobro, da ne rečem odlično,« je še dejal Zupančič.

V novo sezono pa bodo slovenske skakalke in skakalci vstopili tudi z novim dizajnom na čeladah. Zasnoval jih je oblikovalec Blaž Skodlar, ki je za osrednjo nit vzel orla, skakalke in skakalci pa so tudi sami prispevali ideje za ta del izjemno pomembne varnostne opreme. »Navdušena sem. Končna različica je precej drugačna, kot smo jo sprva dobili v testiranje. Posredovali smo svoje ideje in moram reči, da mi je zelo všeč. Verjamem, da nas bo nesla zelo daleč,« je o novi čeladi, na kateri se sicer v tradicionalnih barvah prepletata motiva Triglava in orla, povedala Nika Križnar, medtem ko jo je Žiga Jelar dopolnil: »Čelada ima zelo lep dizajn in upam, da bo čim večkrat z nami stala na zmagovalnem odru.«