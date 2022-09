Naučiti se branja in pisanja prek spleta se ne da

Po daljšem obdobju epidemije se kažejo primanjkljaji pri vseh učencih, dijakih in študentih, še posebno pri tistih, ki imajo specifične učne težave, kot so disleksija, diskalkulija in druge. V petek in soboto bo na to temo v Ljubljani na pedagoški fakulteti potekala mednarodna konferenca, ki jo soorganizira društvo Bravo.