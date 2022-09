Pretresanje sanjskih sporočil

»Ni vse, kar je vidno, tudi resnično. Moj sovražnik je tudi jaz, ki je v meni. V meni je tudi moj nejaz.« Ta nejaz junakinje in junaki šestih zgodb zbirke Vsi božji otroci plešejo pogosto poimenujejo kar »tema«, pa tudi »votlost« ali »praznina«. Tisto nekaj, kar v sebi občutijo kot zavoro oziroma prepreko, ki jim onemogoča, da bi se dokopali do nečesa – morda do spoznanja, sreče, občutka celovitosti, notranjega miru, smisla, nemara samo do nečesa oprijemljivega, kar bi jih ponovno osrediščilo. Resničnost jih je pretresla, potres v Kobeju, ki jih spremlja iz oddaljene bližine in je rdeča nit zbirke, je le sprožilni moment, trenutek ozaveščenja, zaradi katerega razumejo, da je napočil čas za preobrat. V murakamijevski maniri imajo zgodbe odprti konec, zato ni mogoče vedeti, ali se jim bo podvig dejansko posrečil – kar je pravzaprav vseeno. Murakami ni ravno ljubitelj razpletov, tako romani kot kratka proza razvijajo zgodbe, za katere se slej ko prej izkaže, da nikoli ne bodo dosegle konca (Kronika ptiča navijalca še najbolj spominja na neskončno plastenje podob), in tudi ko ga, se zdijo kot uvod v začetek novega poglavja. Nezaključenost sledi logiki življenja ali, bolje, valovanju sanj, zgodbe so le izseki večje, pogosto nedoumljive celote, in prav skozi sanjski jezik se likom razkriva razsežnost njihovega nejaza, ki je obenem tako banalno zastavljen, a tudi globoko prepoznaven. Čar Murakamijeve proze je, tako se zdi, tudi njena slepa pega. Niha med površinsko sentimentalnostjo, »instant« modrovanji (»Lahko greš še tako daleč, pa pred sabo ne moreš pobegniti.«) in vsem tistim neizrekljivim, ki se lahko izraža le skozi simbole, podobe, aluzije, skratka skozi »označevalne verige«, ki med členki puščajo dovolj prostora za projekcije, identifikacije in kar je še takšnih subjektivno pogojenih polnil. Včasih se tako oblikovana nedoločnost zdi nedodelana; včasih pa vseeno zaobjame veliko več, kot upoveduje.