Safari Sarajevo, 1.

Odličen in pretresljiv dokumentarni film režiserja Mirana Zupaniča je razburil precejšen del javnosti v Bosni in Hercegovini, a na različne načine, odvisno od politične geografije. Obravnava kruto in tragično dogajanje zadnje balkanske morije. Sarajevo, takrat obkoljeno mesto, leži v kotlini in je bilo nadvse primerno za varno streljanje iz vseh orožij sovražne vojske, vkopane na obronkih vzpetin. Meščani so bili na milost in nemilost, obveljalo je slednje, prepuščeni predvsem vojski Republike Srbske.