Minimalno število lovorik, ki jih v enem koledarskem letu lahko osvojijo klubi v različnih ekipnih športih v Evropi, pod pogojem seveda, da igrajo v evropskem tekmovanju, je tri. Ob evropskem tekmovanju, katerem koli pač že, sta vselej na voljo tudi domača prvenstvo in pokal. S sodelovanjem v katerem izmed regionalnih tekmovanj se to število povzpne na štiri, peto lahko predstavlja superpokalni obračun … No, če bi sešteli čisto vse možne, pa na svetu verjetno v nobenem tekmovanju ni kluba, ki bi lahko v eni sezoni osvojil več, kot lahko doseže nogometni klub iz kakšne izmed evropskih lig, v katerih poznajo dve pokalni tekmovanji, na primer angleške ali francoske. Tak klub namreč lahko v enem koledarskem letu skupno osvoji neverjetnih sedem lovorik. Ob domačem prvenstvu in dveh pokalih še superpokal, ob evropskem naslovu (liga prvakov) pa še evropski superpokal in klubsko svetovno prvenstvo. Mimogrede: to še nikdar ni uspelo nobenemu, sta pa vse možne lovorike, po šest (ker imajo v Nemčiji in Španiji pač samo eno pokalno tekmovanje), v letih 2009 in 2020 že osvojila Barcelona in Bayern München.

Povsem drugače je v profesionalnih ekipnih športih v ZDA. V tako rekoč vseh, tudi v Evropi izredno spremljanih hokejski NHL in predvsem košarkarski NBA, je vsako leto na voljo natanko – ena lovorika. Medtem ko se v Evropi v enem letu naslova lahko veselijo navijači različnih klubov iz ene države, ali pač enega kluba večkrat, se torej v ZDA lahko enega kluba enkrat. In ravno to, evropski model, je (enkrat za razliko, saj se sicer v Evropi v različnih ekipnih športih vedno raje zgledujemo po ameriških profesionalnih ligah) gnalo vodilne v ligi NBA, da so začeli razmišljati o drugem tekmovanju, ki bi ga izvedli med rednim delom sezone. Kot v Evropi pokalna tekmovanja.

Pozitivni odzivi

Javno je o vsem skupaj že pred časom prvi spregovoril komisar lige Adam Silver, čigar mnenje, da je 82 tekem rednega dela (toliko jih v NBA sicer igrajo že vse od sezone 1967/68 dalje) preveč, češ da so številne tekme nezanimive, brez tekmovalnega naboja, pa ni naletelo na odobravanje. Silverjeva prvotna ideja je bila, da bi na račun pokalnega tekmovanja med sezono zmanjšali število ligaških tekem. Tako bi dobili zanimivo pokalno tekmovanje in dali dodatno težo tekmam rednega dela, na katerih si klubi ne bi smeli privoščiti toliko spodrsljajev, kot si jih lahko zdaj.

»Vseskozi razmišljamo o inovacijah, pri tem pa imamo v mislih predvsem navijače in gledalce. Zadnja stvar, ki sem jo želel sporočiti, je, da ne cenimo tekem rednega dela sezone, ta ima za nas izjemno vrednost. In četudi bi se odločili za spremembe, bi zagotovo zadržali pravilo, po katerem mora vsako moštvo k vsakemu vsaj enkrat v goste. Vsak navijač vsakega kluba si zasluži na delu v domači dvorani v eni sezoni videti vse igralce vseh klubov,« je kasneje pojasnil Silver, a očitno vseh s tem ni pomiril. Kljub temu pa to ni ustavilo razmišljanj o pokalnem tekmovanju in pred časom so v javnost prišle neuradne informacije o novi zamisli o izvedbi tekmovanja, ki se ji glede na prve izredno pozitivne odzive obeta, da bi bila lahko sprejeta že v sezoni 2023/24.

Enako število tekem

Turnir bi bil tako kot po prvotni zamisli med sezono, a to ne bi pomenilo, da bi zaradi tega zmanjšali število tekem, temveč bi bili vsi obračuni pokalnega turnirja tudi del 82 tekem rednega dela sezone. Z drugimi besedami: posamezne novembrske tekme bi štele dvojno. Osem klubov, ki bi se odrezali najbolje (koliko tekem bi štelo za pokal in na kakšen način bi napredovali med osem najboljših, še ni določeno), bi nato decembra odigralo tekme na izločanje (na eno zmago), pri čemer bi tudi te štele med 82 tekem rednega dela, 22 preostalih klubov pa bi nadaljevalo z »običajnim« delom rednega dela sezone. Edina izjema bi bila finalna tekma, ki bi za najboljša kluba pokalnega tekmovanja torej predstavljala dodatno tekmo, na nek način 83., ki pa se zato ne bi štela v izkupiček rednega dela sezone.

Poleg nove lovorike naj bi bil zmagovalec (morda pa tudi finalist ali polfinalisti) nagrajen tudi še kako drugače, govori se o prednosti domačega igrišča v končnici, a bo vse skupaj še stvar konkretnejših debat in usklajevanj, ki naj bi sledila že v kratkem. »Tudi sama si želim, da bi bilo na razpolago več lovorik kot le ena, več priložnosti za klube in navijače. Prvenstvo znotraj prvenstva se mi zdi odlična ideja,« je denimo povedala lastnica LA Lakers Jeanie Buss, s katero se strinja tudi solastnik moštva Milwaukee Bucks Wes Edens. »Všeč mi je, da NBA išče nove načine in se želi razvijati,« je dejal. Prav podpora lastnikov klubov in drugih vodilnih pa bo, kot vselej, ključna. Sploh ker se skupno število tekem ne bo povečevalo in je zato »za stvar« tudi združenje igralcev NBPA.

*** 2023/24 je sezona, ki se vedno pogosteje omenja kot tista, v kateri bi izvedli prvo pokalno tekmovanje v ligi NBA.