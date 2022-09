Tistim najbolj glasnim med vami in pogosto tudi žaljivim do novinarjev TV Slovenija sporočam, da zastopate manjšino gledalcev.

Večina misli drugače. Žal mi je, da Igor Pirkovič in Jože Možina nimata vsaj enega iskrenega prijatelja, ki bi jima povedal, da ju veliko povprečno zahtevnih gledalcev enostavno ne more in noče gledati na televiziji. Žal mi je, da se tudi vsi vi ne zavedate, da gledalci ne maramo abotno smehljajočih se novinarjev, takih, ki se zapletajo v lastne misli in jih vodijo lastni predsodki, lastne koristi ali maščevanja, ki so površni in nepripravljeni, jamrajoči, nesramni in cinični do sogovornika ali klečeplazni, ki podcenjujejo nas, gledalce. Populizmu in pogovorom na nivoju gostilniških debat ne bi smelo biti mesta na javni RTV in tudi na sejah programskega sveta ne.

Profesionalnost in verodostojnost, osebna integriteta, spoštljivost in spoštovanje gostov v studiu, predvsem pa nas, gledalk in gledalcev, poslušalk in poslušalcev. To so vrline dobrega novinarja. To bi morale biti tudi vrline dobrega javnega delavca. Med katere se vendarle štejete tudi sami.

Glede na razpravo na zadnji seji programskega sveta se zdi, da posamezni svetniki dojemate svojo funkcijo tako pomembno, da ste jo pripravljeni braniti celo z ustavno pritožbo. Slišati je bilo, da naj bi vam bile kratene človekove pravic v primeru, če bo prišlo do uveljavitve novega zakona o RTV in vam bo predčasno prenehal mandat v programskem svetu. Meni se je to zdelo eno samo nakladanje. Ampak očitno je neka posebna slast imeti vpliv na dogajanje na RTV Slovenija.

A ker gresta vpliv in odgovornost skupaj, vas sprašujem javno: kdaj boste sprejeli soodgovornost za nastalo situacijo na RTV Slovenija?

Magda Plementaš Lombar, Kranj