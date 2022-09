Dvomim, da slovenskemu in ljubljanskemu občinstvu ni znano, da je zrak preveč onesnažen. Da je promet neznansko množičen, da je dizelskih vozil mnogo preveč in da so koncentracije vseh mogočih strupov v zraku prevelike po vsej državi. Večini, ki živi v Ljubljani, je o onesnaženosti mesta in celotne države prav malo mar. Imamo nevladne organizacije (npr. Focus), inštitute za zdravje in okolje, morda še koga, ki imajo možnosti za ugotavljanje vsega, kar se v zraku na določenih predelih države in mest dogaja in kako se kje zrak onesnažuje, s kom in zakaj. A kaj, ko to ni nikomur mar in nihče odgovornih ne stori ničesar, da bi bili vsaj otroci, dijaki v prostorih šol, vrtcev deležni zdravega dihanja. Prof. dr. Keber, pa tudi pisci pisem bralcev v Dnevniku ves čas, kar se spopadamo z novim virusom, pišejo, kako je treba otrokom in starostnikom ter bolnikom zagotoviti varno dihanje v objektih, šolah, vrtcih in drugih zaprtih prostorih. Da so starostniki, ki so najtežji srčni, žilni bolniki zelo prizadeto občinstvo v zakajenih, zastrupljenih območjih, ne skrbi nikogar.

Celo v Murglah, ki jih janšistični funkcionarji sploh ne poznajo dovolj; če bi jih, ne bi zavidali po Jazbinškovem zakonu kupljene hiše Kučanu in morda še komu. Vso navedeno območje in ozračje je namreč že več kot pol stoletja polno dimnih izpustov žveplovega in drugih dioksidov. Zdi se mi, da smo se le zadnji zadružniki morali priključiti na ogrevanje z ruskim plinom. Da ne omenjam insektov, ki se jih ni mogoče znebiti z ničemer. Nihče še ni opozoril na dejstvo, da so šolarji na obeh straneh Ceste v Mestni log, kot tudi lastniki in prebivalci v hišah že pol stoletja prepuščeni previsokim koncentracijam dušikovega dioksida (NO2), izpuščanju rakotvornih prašnih delcev PM2,5 idr. Teh strupov je iz leta v leto več, kajti Pošta Slovenije je nedavno dogradila še nova skladišča, ki jih polnijo neverjetno velika tovorna vozila. Ta in druga vozila nam zastrupljajo zrak in zdravje ljudi ter poškodujejo hiše tudi po Koprski in sosednji cesti. O stanju cest, po katerih vozi le LPP št. 1 (Vipavske ceste in Ceste v Mestni log), je v Dnevniku nedavno pisal predsednik društva upokojencev Trnovo, ki ga ne mučijo podnebne spremembe, ampak uničene trase, o čemer bi moral odgovorne opozarjati tudi LPP zaradi avtobusov. Vedeti je treba, da zaradi preselitve poštnega urada iz Murgel v oddaljeno novo, povečano poslopje Pošte Slovenija na območju vseh cest iz dneva v dan drvi vse več vseh mogočih vozil, ki onesnažujejo zrak in tresejo stanovanjska poslopja. Kljub dejstvu, da so vse ceste potrebne obnove in ureditve tudi za kolesarje, da se ti ne bi vozili med in za pešci po zelo ozkih pločnikih celo med hišami.

Predlog zakona sedanje vlade, ki je končno postal objekt kritike šestih zdravstvenih strokovnjakov in delavcev, očitno poznavalcev predolgo zastrupljenih delavcev v Anhovem, nam občanom ni znan, saj je bil komaj poslan v državni zbor. Če bo to res zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo, ki nam grozi že nekaj mesecev, zakon, ki bo omogočal onesnaženje okolja in zastrupljanje otrok in starostnikov, bolnikov, potem mi res ni jasno, kdo si je drznil pripraviti tak predlog zakona. Upam le, da bo tekst, naveden v naslovu in objavljen v rubriki Mnenja (16. 9. 2022) zbudil pristojne v ministrstvu za zdravje in NIJZ, da bodo preprečili veljavnost vseh predpisov, ki omogočajo zastrupljanje zraka in ljudi, ter predlagali spremembo predloga zakona s črtanjem vseh spornih členov, ki naj bi omogočali sežiganje fosilnih goriv brez omejitev ter druge škodljive in alarmantne načine onesnaževanja narave in ljudi.

Ruža Tekavec, Ljubljana