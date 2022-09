V lanskem študijskem letu so člani študijskega krožka Spoznajmo svoje mesto in domovino na univerzi za tretje življenjske obdobje po mentorstvom mag. Olge Paulič izvedli raziskovalni projekt Še ne videna Ljubljana. Pozornost so posvetili spregledanim mestnim zanimivostim, tistim, ki jih na svojih vsakdanjih poteh po Ljubljani prebivalci pogosto niti ne opazijo ali pa o njih premalo ali nič ne vedo. Mestni prostor so raziskovalci prečesali s to naravnanostjo, v Ljubljani pa tako v različnih predelih poiskali neznane ali manj znane točke in ozadja izbranih nato podrobno raziskali. »Ker smo v Plečnikovem letu, smo se ves čas ozirali tudi na Plečnikova dela in dela njegovih učencev. Edina vodena ogleda, ki smo ju zasnovali in se povsem izogneta Plečniku, sta ogled spomenikov v BTC, nastalih po letu 2000, in ogled spomenika koroni, ki ga je v Vižmarjih naredil ljubiteljski umetnik,« pravi Olga Paulič, ki je skupaj s člani študijskega krožka izsledke, ki širijo obzorja o domačem mestu, zbrala v zborniku in zloženki. Za širšo javnost so raziskovalci zasnovali tudi vodene oglede po Še ne videni Ljubljani. Prvi ogled pripravljajo izpred Mestne hiše v petek ob 12.30, posvečen pa bo 43 skritim mozaikom uličnega umetnika Invaderja, s katerimi je zaznamoval ljubljanske ulice. Naslednji vodeni ogled bo z zborom v nedeljo ob 12.30 pred trnovsko cerkvijo potekal po razstavi Franca Zavodnika z naslovom Koronski šopki in fotografije z motivi odsevov v Plečnikovi Ljubljanici, ki je na ogled v Finžgarjevi galeriji. Vodeni ogledi bodo potekali tudi v okolici Poliklinike, po zgodovinskih točkah na Trubarjevi ulici in med spomeniki v BTC. x nm

