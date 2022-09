Komunala Kranj: Suše ni več!

Uporabnike storitev v več občinah na Gorenjskem je Komunala Kranj včeraj obvestila, da preklicuje prepoved zalivanja rož in vrtov zaradi suše. Čestitamo za ažurnost! Naj vrle komunalce spomnimo, da je v enem samem dnevu pred slabima dvema tednoma (!) ponekod padlo toliko dežja, kot ga ni prej v nekaj mesecih, in da letošnji september velja za najbolj namočenega v zadnjih nekaj letih. Ob tem se nam je oglasil eden od uporabnikov vode kranjske komunale in pojasnil, da je ob močnih nalivih in poplavah pred dvema tednoma več dni črpal vodo iz kleti, izhodno cev pa je imel položeno kar na vrt. Bralec se sprašuje, ali je bil (ker je de facto s poplavno vodo iz kleti zalival vrt) slučajno v prekršku in kakšno globo lahko pričakuje. Komunali se vnaprej zahvaljujemo za pojasnila, ki jih seveda pričakujemo tam enkrat do naslednjega poletja, ko bo spet udarila suša.