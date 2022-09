Močan veter se od središča orkana razteza več kot 280 kilometrov daleč in na Floridi so orkan začutili že zjutraj. Veter je že rušil drevesa in daljnovode, brez elektrike pa je, še preden je orkan dosegel kopno, ostalo več kot 100.000 odjemalcev.

Bolj kot veter oblasti na Floridi skrbijo dež ter valovi plime, ki naj bi se ob prihodu orkana na kopno dvignili čez pet metrov. Južni del Floride danes in jutri pričakuje več kot pol metra padavin.

Nacionalna uprava za oceane in ozračje ZDA (NOAA) predvideva, da bo Ian udaril na kopno nekje med Fort Myersom in Tampo in iz najbolj ogroženih območij so ukazali evakuacijo več kot 2,5 milijona ljudi.

»Dva dni bo res hudo,« je zjutraj izjavil republikanski guverner Floride Ron DeSantis, ki se bo leta 2024 najverjetneje potegoval za predsednika ZDA. De Santis je mobiliziral 30.000 delavcev energetskih podjetij za popravilo daljnovodov in aktiviral okrog 7000 pripadnikov nacionalne garde za reševanje in pomoč.

Predsednik ZDA Joe Biden je za Florido razglasil izredne razmere za hitrejšo dostavo zvezne pomoči in zagotovil, da bo zvezna vlada pomagala.

Na močan veter in dež se pripravljajo tudi v Georgii in Južni Karolini, kamor se bo Ian pomikal naprej.

Karibi in Kanada medtem še vedno okrevajo po orkanu Fiona, ki je pihal prejšnji teden. V Portoriku je brez elektrike še vedno 500.000 ljudi.