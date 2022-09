S predlaganimi rešitvami se bo zagotovil nemoten prenos in upravljanje premoženja Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), je na novinarski konferenci po seji vlade povedal minister za finance Klemen Boštjančič.

Predvideno je tudi, da se bo pod okrilje SDH v neposredno last države prenesel tudi kapitalski delež Elesa v družbi Talum, in sicer »z namenom upravljanja družbe v času energetske krize«, je dejal. Eles ima po navedbah letnega poročila Taluma za lani v lasti nekaj več kot 86-odstotni delež te družbe.

Poleg tega se bo z novelo v sistem korporativnega upravljanja SDH vrnilo upravljanje družb DRI, Slovenski državni gozdovi in Holding Kobilarna Lipica. Minister je zagotovil, da bo s prenosom upravljalskih funkcij na SDH še vedno zagotovljeno zasledovanje vseh strateških, gospodarskih, okoljskih in socialnih ciljev, ki so za te družbe določene s področno zakonodajo, ter da bo okrepljena neodvisnost in strokovnost korporativnega upravljanja teh družb.

Z novelo naj bi tudi uveljavili bolj transparentno upravljanje podjetij v državni lasti v skladu z najvišjimi mednarodnimi standardi korporativnega upravljanja, bolj jasno opredelili kadrovanje v organe nadzora družb v upravljanju SDH, s poudarkom na strokovnosti in kompetencah. Dopolnjene bodo tudi določbe o skladnosti poslovanja, integriteti in transparentnosti.